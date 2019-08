Rafael Correa plantea regreso para defender proyecto político en Ecuador

Rafael Correa Credito: Agencias

13 de agosto de 2019.- El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, planteó la posibilidad de regresar a la política para defender las conquistas de la denominada Revolución Ciudadana, ante la presente regresión neoliberal.



"Yo quería retirarme, pero ahora tengo que regresar para defender mi proyecto vital que es mi patria, defender mi partido, nuestra seguridad", dijo Correa en entrevista a la cadena multinacional Telesur, en referencia a los procesos penales impulsados en su contra por supuestos delitos de corrupción.



Correa denunció el acoso judicial con fines políticos impulsada por el Gobierno de Lenin Moreno, al recordar que el exvicepresidente Jorge Glas lleva dos años en la cárcel "sin descubrírsele un solo centavo mal habido", reseña Prensa Latina.



"La persecución es brutal, pero como es contra Correa, contra la izquierda, no pasa nada", aseveró el exmandatario, quien enfrenta una orden de prisión preventiva en la nación sudamericana por el caso Sobornos 2012-2016.



Precisó que podría ser candidato a vicepresidente o asambleísta, pero como la derecha "tiene terror, van a inventar normas que atentan contra los derechos humanos porque la consigna es que Correa no sea candidato", subrayó.



Residente en Bélgica desde su salida de la presidencia en mayo de 2017, Correa aseveró que para demostrar su inocencia tendría que regresar a Ecuador e inmediatamente caería preso, pues las intenciones son llevarlo a juicio, inventar pruebas e inculparlo.



Aseveró que el objetivo de la derecha gobernante gira en torno a "descabezar a la Revolución ciudadana", y en tal sentido citó el caso del excanciller Ricardo Patiño, a quien "le sacaron una orden de arresto solo por dar un discurso, (...) ese es el nivel de persecución que tenemos", señaló.



Denunció además la complicidad en estas acciones de un sector corrupto de la prensa, y lamentó que el prestigio de la justicia ecuatoriana se encuentre "por los suelos".



El expresidente ecuatoriano mostró confianza en el resurgimiento del proyecto de inclusión social impulsado durante su administración. "Nunca hemos perdido la esperanza, yo jamás he dudado un segundo de que la Revolución ciudadana va a volver", acotó.



Agencia Venezolana de Noticias (AVN)