EEUU: Dos adultos mayores se quitan la vida por no poder pagar gastos médicos

Brian Jones tenía 77 años, y su esposa, Patricia Whitney-Jones, tenía 76.

10 agosto 2019 - Dos cónyuges septuagenarios fueron hallados muertos esta semana en la ciudad de Ferndale, Washington (EE.UU.) en lo que se presume sería un asesinato–suicidio. En la escena habían notas que mencionaban elevadas sumas de gastos médicos imposibles de pagar, informa Foxnews.



Según la Policía, un hombre de 77 años identificado como Brian S. Jones llamó este miércoles por la mañana a emergencias y anunció que planeaba suicidarse. Los agentes se trasladaron al lugar, donde un negociador intentó contactar a la pareja durante aproximadamente una hora.



Al no recibir respuesta ingresaron en el domicilio, donde hallaron los cuerpos sin vida del hombre junto a su esposa Patricia Whitney-Jones, de 76 años. Los agentes presumen que el hombre disparó a su esposa y después se disparó sí mismo con una pistola semiautomática.



La Policía considera que pudo tratarse de un asesinato-suicidio motivado por los elevados costos médicos que la pareja no podía cubrir. En el lugar se encontraron notas que citaban graves problemas médicos de la esposa y expresaban la preocupación del hombre por no tener suficientes recursos para pagar la atención médica, reza la declaración policial según NBCnews.



«Es muy trágico que uno de nuestros ciudadanos mayores se encuentre en circunstancias tan desesperadas«, dijo el sheriff Bill Elfo. «Sé que se vuelve muy frustrante», agregó.