Un tribunal de Panamá declara "no culpable" y libera al ex-presidente Ricardo Martinelli

Ricardo Martinelli Credito: Web

10-08-19.-Este viernes, el Tribunal de Panamá determinó que el expresidente Ricardo Martinelli es "no culpable" de cargos de espionaje durante su administración y ordenó su liberación.



De acuerdo con el veredicto leído por uno de los tres jueces involucrados, la fiscalía «no logró acreditar su teoría del caso» y afloraron "dudas razonables" tras analizar la evidencia y los testimonios presentados durante el juicio oral que duró casi cinco meses.



El juicio por espionaje político a Martinelli concluyó el jueves luego de la presentación de los alegatos finales.



En su alegato de cierre, el exmandatario le pidió al juez que no lo condene y reiteró que se trata de una persecución montada por el expresidente Juan Carlos Varela, cuyo periodo culminó el 1 de julio. Varela, quien fue vicepresidente de Martinelli, rompió la alianza con él en pleno gobierno.



“Soy inocente, no he cometido ningún ilícito… lo que han hecho es armar una conspiración criminal contra mí”, afirmó Martinelli.



El expresidente de Panamá también enfrenta acusaciones de peculado por utilizar fondos del Estado para adquirir equipos de espionaje a Israel con los que habría interceptado las comunicaciones de esas personas.



El veredicto lo dará un tribunal conformado por tres jueces del sistema penal acusatorio que lleva el proceso desde marzo, luego que la Corte Suprema de Justicia, que juzgó a Martinelli durante más de un año, declinara seguir con el caso.



Estados Unidos extraditó a Martinelli el 11 de junio de 2018.



Martinelli, un magnate de los supermercados, gobernó entre 2009 y 2014. Desde que fue repatriado permaneció detenido en una cárcel en las afueras de la capital mientras se le realizaba el juicio oral. Posteriormente, justo cuando iba a cumplir dos años de encarcelamiento, se le concedió el arresto domiciliario y fue trasladado a su residencia.



Entre los presuntos afectados figuran Varela, un hermano suyo que es diputado y quien se encontraba en la audiencia, así como varias figuras del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el mayor de la oposición y cuyo candidato Laurentino Cortizo ganó las elecciones presidenciales el 5 de mayo.