Tribunal Supremo de Puerto Rico declara inconstitucional el nombramiento de Pedro Pierluisi como gobernador

Pedro Pierluisi Credito: Web

07-08-19.-El Tribunal Supremo de Puerto Rico anunció este miércoles que la enmienda de una ley que permitió la juramentación el pasado viernes de Pedro Pierluisi como gobernador de la isla es inconstitucional, por lo que hoy mismo deberá dejar el cargo.



La decisión de hoy del Tribunal Supremo fue adoptada por unanimidad por los nueves jueces de la corte y su aplicación será efectiva a partir de las 17.00 hora local (21.00 GMT), por lo que Pierluisi dejará de ser gobernador a partir de ese momento.



El alto tribunal dio la razón al presidente del Senado, Thomas Rivera, quien había interpuesto una demanda contra el nombramiento de Pierluisi el viernes pasado.



Pierluisi, que sustituyó a Ricardo Rosselló en el cargo, había sido confirmado como secretario de Estado (y por tanto sustituto del gobernador) por la Cámara de Representantes pero no por el Senado.



Roselló dimitió el viernes pasado tras el escándalo político y la ola de protestas que desató un polémico chat con contenido homófobo y misógino en el que participaba.



Para justificar que no requería el aval del Senado, Pierluisi se acogió a una ley de 1952 que fue enmendada en 2005 para establecer que no es necesario que el secretario de Estado haya sido confirmado por ambas cámaras del Legislativo para asumir la Gobernación de manera permanente.



La Constitución puertorriqueña establece que el secretario de Estado es designado por el gobernador y debe ser ratificado por ambas cámaras del Legislativo.