“Chantaje político con niños”: Fiscalía rusa quiere retirar custodia de un menor a sus padres por protestar

07-08-19.-El defensor oficial de los derechos del menor en Moscú y otras figuras públicas reaccionaron indignadas el miércoles ante la amenaza de la fiscalía rusa de retirarle la custodia de un niño de un año a sus padres porque supuestamente lo llevaron a una protesta no autorizada. La pareja rechazó los cargos, reseñó la agencia AP.



Las autoridades acusaron a Dmitri y Olga Prokazov de poner en peligro al niño al llevarlo a la marcha del 27 de julio en la capital rusa que la policía dispersó violentamente y de entregarlo a otro hombre al que se busca y que es sospechoso de organizar disturbios.



La policía reprimió duramente los actos de protesta por la exclusión de candidatos opositores de la elección al concejo municipal, convocada para septiembre. Se detuvo a más de 1.400 personas durante la marcha del 27 de julio y otras 1.100 el sábado, de acuerdo con un grupo independiente.



El defensor de menores Yevgeny Bunmovich criticó con dureza la medida de la fiscalía y denunció el “chantaje político con niños”. Dijo que le escribió una carta al procurador de Moscú para exhortarlo a que desista.



Miembros del consejo presidencial de derechos humanos también criticaron a la fiscalía, que ha iniciado una serie de demandas penales tras las protestas contra el Kremlin.



La mayoría de los detenidos recuperaron la libertad a las pocas horas, pero algunos continúan presos bajo acusaciones penales que podrían significar penas de prisión.



En declaraciones a la televisora independiente Dozhd TV el martes en la noche, Dmitri Prokazov dijo que la pareja había salido a pasear por el centro de Moscú y que no participó en la protesta. Dijo que estaban enterados de la protesta y que simpatizaban con los manifestantes, pero que no querían participar porque estaban con el niño.



Prokazov Insistió en que no hizo nada malo al dejar que un amigo cercano llevara al pequeño. El hombre es buscado por las autoridades por incitar disturbios y los investigadores sostienen que usó al niño como escudo para cruzar las líneas policiales.



Prokazov lo negó, sostuvo que en ningún momento se acercaron a los cordones policiales y que el niño jamás estuvo en peligro.