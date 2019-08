México confirmó atraco en la Casa de Moneda donde se robaron 2,5 millones dólares

Credito: Web

07-08-19.-Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó este miércoles que en el atraco en la tienda matriz de la Casa de Moneda se llevaron 50 millones de pesos, unos 2,5 millones de dólares en monedas de oro, rteseñó la agencia Efe.



"Hubo un asalto, y no precisamente en la Casa de Moneda, sino en una de las tiendas que venden monedas, y se llevaron centenarios con un valor de 50 millones de pesos aproximadamente", dijo desde el Palacio Nacional.



De esta manera, el presidente quiso aclarar también que el robo no fue en ninguna fábrica de monedas, pues estas se acuñan en su fábrica en el céntrico estado de San Luis Potosí, sino en la que es considerada su tienda matriz.



El gobierno mexicano aseveró que actualmente hay seis tiendas oficiales de la Casa de Moneda y tres distribuidores autorizados. La tienda matriz es la del Paseo de la Reforma número 295, la que fue asaltada.



Cuestionado por la prensa acerca de este asalto acontecido el martes, el mandatario explicó que ya se tienen identificados a los perpetradores.



"Empezó el gobierno de la Ciudad de México una investigación y tengo entendido que va atraer el caso la Fiscalía General de la República", agregó el mandatario.



El presidente no descartó la posible participación de ex agentes de la Policía Federal en el caso. "Sobre este tema tengo información amplia y suficiente, pero como está la investigación, considero prudente no decir nada", indicó cuando se le preguntó sobre esta posibilidad.



Las primeras investigaciones determinaron que tres hombres armados entraron este martes en una sede de la Casa de Moneda de México en la céntrica avenida Paseo de la Reforma y efectuaron el robo en unos 10 minutos.



En la tienda, desposeyeron del arma al guardia de seguridad privada que resguardaba el acceso y fueron directo a la bóveda de seguridad de la institución, que resultó estar abierta y de donde sustrajeron unas 1.500 monedas de oro y relojes conmemorativos.



Actualmente se están investigando a varios empleados de la Casa de Moneda por su posible relación con el atraco.



El centenario es una moneda que se acuñó por primera vez en 1921 como moneda corriente para conmemorar el primer Centenario de la Independencia Mexicana.



La Casa de Moneda de México es un órgano descentralizado del gobierno federal y es responsable de acuñar las monedas conforme a las denominaciones que establezcan los decretos del Congreso de la Unión.



El suceso estalló en las redes sociales y muchos equipararon el delito con las fechorías de la serie de Netflix La Casa de Papel, donde un grupo de ladrones perpetúa atracos similares gracias a la mente brillante del personaje apodado El Profesor.