Ordenan transferir al expresidente Lula a cárcel en Sao Paulo

7 agosto 2019 - Por orden judicial, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra preso desde abril de 2018 en la cárcel de la Policía Federal en Curitiba, será transferido a un recinto penitenciario de Sao Paulo, de acuerdo con el fallo de la jueza Carolina del Lebbos.Lula cumplirá su sentencia en un "establecimiento" de Sao Paulo, luego que la defensa del ex presidente pidió el cambio, entre otras cosas, para que pueda estar más cerca de su familia.La Policía Federal sostiene que su estancia en Curitiba causa problemas no solo para el correcto de las instalaciones, sino también a toda la zona donde se encuentra el centro.