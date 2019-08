Sigue la coba...esperan pruebas de Trump sobre derribo de dron en Irán

Imagen desde el dron iraní

7 de agosto de 2019.- Donald Trump dijo el 18 de julio pasado, que el USS Boxer abatió un aparato teledirigido iraní (dron) en el estrecho de Ormuz, por haberse acercado “peligrosamente” a un navío estadounidense. Además, prometió presentar las evidencias relacionadas con los hechos. Así lo informa una nota de prensa de Hispantv.



Han transcurrido 21 días desde que se emitiera el anuncio, mientras el mundo sigue esperando las prometidas evidencias, que no han llegado hasta la fecha.



El canciller de Irán, Mohamad Yavad Zarif, indicó para esa fecha que no había recibido información alguna sobre el derribo del dron por EE.UU.



“El tema está bajo investigación. Según los últimos datos que he recibido de Teherán, no tenemos información de la pérdida de un avión no tripulado hoy”, puntualizó el jefe de la Diplomacia persa.



Un día después, el portavoz jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, aseguró que todas sus aeronaves regresaron “a salvo” a sus bases.



Para apoyar el argumento, las autoridades iraníes, emitieron poco después parte de imágenes captadas por el dron iraní del USS Boxer, justo a la misma hora que el Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono) había informado del incidente.