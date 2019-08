El impacto que tienen las sanciones de Trump a Venezuela

Trump Credito: Agencias

El presidente Donald Trump, en un decidido intento por socavar el régimen de Nicolás Maduro, firmó ayer por la noche una orden ejecutiva que congela todos los activos que tiene el gobierno venezolano en Estados Unidos.



"Todos los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera", dice el texto de la medida adoptada.



La orden ejecutiva de la Casa Blanca, que entra en vigor inmediatamente, justifica la acción contra Caracas por "la continua usurpación del poder por parte de Maduro" y los miembros de su régimen, así como "los abusos contra los derechos humanos, incluido el arresto arbitrario o ilegal".



Estados Unidos fue el primero del medio centenar de países que reconocieron al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela en enero y abogaron por una transición democrática y por que se convoquen unas elecciones presidenciales transparentes.



Qué implica la orden ejecutiva



Congela a todos los activos del régimen de Venezuela , y prohíbe las transacciones con ellos, a menos que estén específicamente exentos (una excepción fue a Chevron, después de que el 26 de julio pasado el Departamento del Tesoro renovara su licencia por tres meses más).Autoriza a aplicar sanciones a las personas extranjeras que proporcionen apoyo o bienes, o servicios a cualquiera de los que ya están en la lista negra, tanto del Tesoro como del Departamento de Estado. Este elemento del decreto apunta directo contra los intereses de empresas de países aliados como Rusia y Turquía, acusados de entregar logística a Maduro (Se harán excepciones en los casos de envío de alimentos, medicinas y ropa. Las transacciones con el sector privado de Venezuela, el cual aún tiene un tamaño considerable, tampoco parecen verse afectadas). Restringe la entrada a Estados Unidos de personas cercanas a Maduro que han sido sancionadas. De hecho, en esa nómina de revocación de visas hay más de 100 funcionarios chavistas, incluyendo al propio Maduro, su esposa Cilia Flores y los hijos de él y de ella, conocidos como "Los chamos".Autoriza al gobierno de los Estados Unidos a identificar, atacar y, imponer sanciones a las personas que continúen proporcionando apoyo al régimen de Nicolás Maduro.Aunque no llega a ser un embargo comercial total, pone a Venezuela a la par de países enemigos como Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba.



Las sanciones más duras



Desde 2017, Trump ha puesto el ojo sobre Caracas analizando el abanico de sanciones disponibles para asfixiar al régimen de Maduro, apuntado como "usurpador". Sin embargo, aunque ha impuesto algunas sanciones en el pasado, este año ha aplicado las más duras, que vislumbran un panorama oscuro en una economía ya de por sí en situación de colapso.Las restricciones a la venta de petróleo impuestas en marzo -que comenzaron a hacerse efectivas en mayo- significaron una disminución sustanciosa del flujo de efectivo del gobierno venezolano y desataron una crisis por la escasez de combustible en el país, que se ha sorteado parcialmente con el uso del oro de la nación y con la impresión de dinero inorgánico que ha echado más leña al fuego de la inflación, de por sí la más elevada del planeta.



Hace unas semanas, la congelación de las empresas y los señalamientos a involucrados en el Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) -el programa asistencial con el que ha paliado desde hace tres años la escasez con alimentos importados vendidos a precios subsidiados, tras un complejo esquema de corrupción- suponían un golpe duro al instrumento que ha usado el chavismo para el control político. De él dependen al menos 16,3 millones de venezolanos, un número que ha ido en aumento, según datos de la Encuesta de condiciones de vida del venezolano de 2018. Este mismo estudio reveló que, en medio de la peor crisis económica que atraviesa el país, al 90% de los venezolanos no le alcanzan los ingresos para cubrir los alimentos y que el 51% de los hogares está en situación de pobreza.



Un posible embargo económico total encontraría al país en su peor momento, con una hiperinflación que cumplirá dos años en noviembre, una de las más prolongadas. Además, el sector productivo está totalmente postrado, especialmente el sector agrícola, y la reconversión de la moneda realizada hace apenas un año ya ha sido devorada por el dólar que es la moneda de facto.



El "club de los 5"



Con las nuevas sanciones, las mayores de este tipo en América Latina en los últimos 30 años, Venezuela se une al "club de los 5". Colocan al país junto a Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba, integrando un quinteto de gobiernos que sufren las sanciones económicas más severas posibles de parte del gobierno estadounidense.



Desde 1950, Estados Unidos ha aplicado severas sanciones contra el régimen comunista administrado por la dinastía de los Kim, que prohibe prácticamente cualquier tipo de intercambio comercial con Corea del Norte.



Aunque en los últimos años comenzó una distensión entre ambos países con los encuentros entre Trump y Kim Joong-Un, el presidente estadounidense dijo que no levantará las sanciones hasta lograr la completa desnuclearización de Corea del Norte.



El embargo comercial hacia Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. Fue impuesto en octubre de 1960, como respuesta a las expropiaciones por parte del nuevo gobierno revolucionario de propiedades de ciudadanos y compañías estadounidenses en la isla tras la Revolución Cubana. Aunque inicialmente excluía alimentación y medicinas, en febrero de 1962 Estados Unidos endureció las medidas y el bloqueo llegó a ser casi total.



Por su parte, las sanciones contra Irán incluyen restricciones en el comercio internacional, en el acceso al sistema bancario mundial y la limitación en las exportaciones e importaciones de gas y petróleo.



Irán había llegado a un acuerdo internacional para limitar su programa nuclear a cambio de un relajamiento de las sanciones, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, se retiró del pacto y apretó las tuercas contra el gobierno islámico. Desde entonces, las tensiones entre los dos países han escalado, incluyendo varios incidentes en el estrecho de Ormuz las últimas semanas.



Las relaciones diplomáticas entre Siria y Estados Unidos actualmente no existen; fueron suspendidas en 2012 después del inicio de la Guerra Civil Siria. Sin embargo, el país de Oriente próximo había recibido sanciones desde que en 1979 fue calificado como uno de los estados promotores del terrorismo.



Cómo responderán China y Rusia



Fernando Cutz, quien supervisó la política de América del Sur en la Casa Blanca bajo el exconsejero de Seguridad Nacional H.R. McMaster, dijo a The New York Times, que la "prueba es si las nuevas sanciones impiden que Rusia y China reciban petróleo venezolano como parte de un programa de pago de deuda". Si es así, agregó, "eso es algo bastante significativo, y entonces la pregunta es cómo responderán Rusia y China, más que cualquier otra cosa".



Cutz indicó que Rusia estaba cerca de recibir el pago total de su alivio de la deuda con Venezuela, pero que China estaba en camino de recibir petróleo del país sudamericano hasta principios de 2021.