Bolton amenaza con sanciones a cualquier "individuo" que apoye a Maduro

John Bolton Credito: Web

06-09-19.-John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de EEUU manifestó durante su participación en la 'Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela' que se desarrolla en Lima, Perú que el gobierno de EEUU impondrá sanciones a cualquier país o individuo que continúe dando apoyo al gobierno de Nicolás Maduro", reseñó la agencia Efe.



El objetivo directo del bloqueo impuesto a los bienes del gobierno de Venezuela en Estados Unidos son Nicolás Maduro y las "instituciones ilegítimas dirigidas por él", así como todos aquellos que permitan su dictadura o "menoscaben" al presidente "interino" de la República, Juan Guaidó.



El representante estadounidense fue uno de los primeros oradores en participar en el foro, que se abrió con una mesa integrada por representantes de países que han dado su respaldo a Guaidó como autoproclamado "presidente interino" y presidente de la Asamblea Nacional.



Bolton explicó a los asistentes los alcances de la decisión unilateral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un paso tomado con la intención de "negar a Maduro el acceso al sistema financiero global y para aislarlo aún más internacionalmente".



"Además, estamos enviando una señal a terceras partes que quieran hacer negocios con el régimen de Maduro para que procedan con extrema precaución. No hay necesidad de arriesgar sus intereses económicos con Estados Unidos por intentar beneficiarse de un régimen corrupto y moribundo", aseveró el diplomático.



Bolton dijo que la orden ejecutiva autoriza sanciones al individuo extranjero que provea apoyo, bienes o servicios a cualquiera de las personas incluidas en los listados elaborados por Washington correspondientes al "gobierno de Venezuela" en pleno.



"Quiero dejar claro que esta amplia orden ejecutiva autoriza al gobierno de Estados Unidos a identificar, apuntar e imponer sanciones a cualquier individuo que continúe dando apoyo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro", añadió.



En ese sentido, Bolton mandó un mensaje directo a Rusia y China, que no enviaron ningún representante a Lima, para indicar que su apoyo a Maduro "es intolerable, particularmente para el régimen democrático que lo reemplazará".



"Le decimos a Rusia y especialmente a aquellos que controlan sus finanzas: no suban las acciones en una mala apuesta. Y a China, que ya está desesperada por recobrar sus pérdidas financieras, la ruta mas fácil para cobrar su deuda es apoyar el nuevo gobierno legítimo", dijo.



Bolton indicó además que esta es la primera vez en 30 años que se aplica en América una medida similar a esta, que comparó con los embargos impuestos a los regímenes de Manuel Noriega en Panamá, en el año 1988; Nicaragua en 1985 y "la congelación integral de bienes y el embargo comercial de Cuba" impuesto en 1962.



"Estados Unidos ha usado herramientas similares o incluso mas agresivas que estas en Irán, Corea del Norte y Siria. Ahora Venezuela es parte de este muy exclusivo club de Estados canallas", afirmó.



Sin embargo, Bolton señaló que el embargo, anunciado en la noche de este lunes por Washington, incluye "cuidadosas medidas" para salvaguardar el acceso del pueblo de Venezuela a bienes humanitarios y cubrir sus necesidades básicas.



"Hemos actuado para proteger al presidente interino Guaidó, la Asamblea Nacional y sus aliados emitiendo 21 licencias generales para algunas actividades, como proveer bienes humanitarios, correo, telecomunicaciones, acceso a Internet y actividades desarrolladas por organizaciones internacionales o no gubernamentales", acotó.