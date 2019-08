Colombia otorgará nacionalidad a hijos de venezolanos nacidos en ese país

Credito: Efe

05-08-19.-El Gobierno de Colombia aprobó este lunes una resolución mediante la cual los hijos de venezolanos nacidos en el territorio neogranadino a partir del 19 de agosto de 2015, obtendrán la nacionalidad para que no queden en riesgo de ser apátridas, reseñó la agencia Efe.



«En un gran esfuerzo interinstitucional del Estado colombiano (…) nos unimos para decirle a esos 24 mil niños que han estado en esa situación que prácticamente conducía a la apatridia que no van a estar en esa situación y hoy se les entrega la nacionalidad colombiana para que tengan ese derecho amparado universalmente», dijo el presidente Iván Duque en una declaración.



El Estado colombiano decidió adoptar la medida cuando «constató que existían obstáculos insuperables» para que estos niños pudieran obtener la nacionalidad venezolana y no tenían acceso a la colombiana puesto que sus padres son extranjeros no domiciliados en el país, detalló la Presidencia.