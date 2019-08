EEUU: policía investiga relación del autor del tiroteo de Texas con manifiesto contra la inmigración hispana

Policía traslada a transeúnte herido en Texas

4 de agosto de 2019.- La policía está investigando si un manifiesto contra la inmigración hispana publicado en una plataforma de Internet está relacionado con el tiroteo que este sábado causó al menos 20 víctimas mortales y 26 heridos en un complejo comercial de El Paso (Texas, Estados Unidos). La investigación se centra en determinar si el hombre que disparó, un varón blanco de 21 años que ha sido detenido, es el autor del texto, según publica el diario estadounidense The New York Times.



El manifiesto, titulado "Una verdad incómoda" y que no ha sido facilitado por los cuerpos de seguridad, fue publicado tan solo 19 minutos después de la primera llamada que alertó a las autoridades sobre el tiroteo de El Paso.



El texto, habla de "una invasión hispana de Texas" y detalla un plan para dividir Estados Unidos por razas. También avisa de que la población blanca está siendo reemplazada por extranjeros. Su contenido racista convertiría el tiroteo en un delito de odio o un acto de terrorismo, si se establece el vínculo con el autor de la masacre.



"Si podemos deshacernos de suficientes personas, entonces nuestra forma de vida puede ser más sostenible", destaca el manifiesto. El texto se inspira directamente en el atentado islamófobo, que mató a 51 personas en dos mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda) el pasado mes de marzo. "En general, apoyo al tirador de Christchurch y su manifiesto. Este ataque es una respuesta a la invasión hispana de Texas", indica el documento.



También el hombre que abrió fuego en abril en una sinagoga en Poway, California, cerca de San Diego, publicó una diatriba antisemita en la misma plataforma de mensajes en Internet.



El manifiesto destaca el temor de que los hispanos ganen poder en Estados Unidos, y, en concreto, que su voto dé la mayoría al Partido Demócrata en Texas. "Los hispanos tomarán el control del gobierno local y estatal de mi amado Texas, cambiando la política para satisfacer mejor sus necesidades", señala. El documento culpa a los políticos demócratas y republicanos de que Estados Unidos se está "pudriendo desde dentro". "La fuerte población hispana en Texas nos convertirá en una fortaleza demócrata", añade.



La policía no ha confirmado la identidad del atacante. Pero, según ha informado el gobernador adjunto del Estado, Dan Patrick, a la cadena Fox News, el sospechoso ha sido identificado como Patrick Wood Crusius, residente en las afueras de Dallas. El asesino habría conducido cerca de nueve horas en dirección a la frontera para cometer su matanza.



El tirador, que fue detenido sin ofrecer resistencia, eligió un día en el que numerosas familias acudían al complejo comercial con sus hijos para realizar compras de material escolar, ya que el curso comienza en El Paso a mediados de agosto. La ciudad, de 680.000 habitantes, muchos de ellos hispanos, se encuentra en la frontera con México, al otro lado de Ciudad Juárez. En los últimos meses, ha estado en el centro del debate político nacional, ya que a ella han llegado miles de familias migrantes procedentes de Centroamérica.



Las últimas horas han sido muy trágicas en EE UU. De madrugada, tras el ataque al centro comercial de Texas, se produjo otro tiroteo en una zona de ocio de Dayton (Ohio) en el que al menos nueve personas perdieron la vida y otras 16 resultaron heridas.