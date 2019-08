Gorbachov: Salida de EEUU del Tratado INF provocará caos global

El expresidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Mijaíl Gorbachov, habla en un acto oficial en Moscú

4 de agosto de 2019.- La retirada de Estados Unidos del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio amenaza la seguridad de Europa y la del mundo, advierte Gorbachov.



“La terminación del tratado difícilmente será beneficiosa para la comunidad internacional, este movimiento socava la seguridad no solo en Europa, sino en todo el mundo”, aseveró Mijaíl Gorbachov, expresidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en declaraciones recogidas el sábado por los medios rusos.



El último líder de la URSS alertó también que la salida de Estados Unidos del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés) “está dando un golpe potencialmente devastador” a todo el sistema de seguridad internacional.



La violación estadounidense del Tratado INF causará incertidumbre y el desarrollo caótico de la política internacional, apostilló Gorbachov, quien firmó en 1987 —durante la Guerra Fría— el mencionado acuerdo con el entonces presidente norteamericano, Ronald Reagan.



El pasado 20 de octubre, el mandatario de EE.UU., Donald Trump, anunció la retirada unilateral del país del Tratado INF, tras acusar al Gobierno ruso no respetarlo. El viernes, Washington salió oficialmente del pacto, bajo el pretexto de que Rusia no lo cumplía, acusaciones que desde el Kremlin han rechazado tajantemente.



Tras la decisión de la Administración de Trump de salir del INF, Moscú anunció el fin de su compromiso en el mismo. El presidente ruso, Vladimir Putin, argumentó que EE.UU. llevaba mucho tiempo violando las cláusulas del pacto con las pruebas de misiles de medio alcance y el despliegue en Rumanía y Polonia de sistemas de lanzamiento de misiles de crucero.



El tratado prohibía, de hecho, a las dos potencias mundiales poseer, producir o probar misiles de crucero de un alcance comprendido entre 500 y 5500 kilómetros, y se consideraba una de las más importantes iniciativas mundiales sobre el desarme nuclear.



Aparte de su decisión de abandonar el Tratado INF, EE.UU. se retiró en 2002 del Tratado de Misiles Antibalísticos (ABM, por sus siglas en inglés) y tampoco pretende debatir la prórroga del Tratado de Reducción de las Armas Estratégicas (START III, por sus siglas en inglés).



El martes pasado, el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, volvió a catalogar el Tratado START III como “defectuoso” y, por lo tanto, dijo, es poco probable que el tratado se extienda después de que expire en 2021.



Ante tal coyuntura, Gorbachov pidió a todas las partes que “se centren en la preservación del último pilar de la seguridad estratégica global”, cuyo destino se ha vuelto “incierto” ante las declaraciones de las autoridades estadounidenses.