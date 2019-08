EEUU: 20 muertos y 26 heridos en un tiroteo en uno de los grandes almacenes de El Paso, Texas

Washington, 3 de Agosto - Un total de 20 personas murieron y 26 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este sábado por la mañana (hora local) en un complejo comercial de El Paso (Texas, Estados Unidos), según confirmó a última hora de la tarde el gobernador de Texas, Greg Abbot, que habló de "uno de los días más sangrientos" de la historia del Estado. Se trata del tiroteo más letal en lo que va de año en Estados Unidos.



Hay al menos una persona detenida, que ha sido identificada por la policía como el pistolero. Se trata de un varón blanco de 21 años. La policía confirmó que el asesino había escrito un manifiesto antes de actuar, un texto que no ha hecho público pero que sitúa el tiroteo como "un potencial crimen de odio". El atacante fue arrestado "sin incidentes", según las fuerzas policiales, lo que indica que no ofreció mucha resistencia. Los agentes no tuvieron que realizar ningún disparo. Según informó el gobernador adjunto del Estado, Dan Patrick, a la cadena Fox News, el sospechoso ha sido identificado como Patrick Wood Crusius, natural de Dallas. La policía no ha confirmado la identidad.



Era una mañana soleada en el complejo de tiendas y restaurantes, muy concurrido los fines de semana, donde se encuentra el popular centro comercial Cielo Vista, uno de los más grandes de la zona. De pronto, un hombre armado irrumpió en los grandes almacenes Walmart, que está muy cerca del centro comercial, minutos antes de las once de la mañana, hora local, provocando un baño de sangre.



Entre 1.000 y 3.000 personas se encontraban en el interior de los grandes almacenes, según las fuerzas de seguridad. Diversos videos distribuidos por redes sociales muestran el pánico que se extendió por la tienda Walmart y por el centro comercial, con decenas de clientes corriendo a refugiarse en el interior de los locales.



El relato de algunos testigos describe que en el momento del ataque numerosos padres aprovechaban la mañana del sábado para realizar compras con sus hijos para el inicio del año escolar, que en El Paso arranca a mediados de agosto. Enseguida, tras recibir los primeros avisos, la policía y los servicios médicos de emergencia hicieron un masivo despliegue.



Un vídeo difundido por la cadena de noticias local KTSM 9 muestra a un hombre entrando en Walmart, donde comenzó el tiroteo, armado con un rifle semiautomático y equipado con lentes y cascos para proteger los ojos y los oídos. En Texas, la tenencia de este tipo de armas es legal y para adquirirlas, no se requiere una verificación de antecedentes penales.



Fuentes policiales citadas por Fox News aseguran que se trataba de un AK-47 y que el individuo estuvo disparando durante 20 minutos. Algunos testigos aseguran que el pistolero abría fuego de manera aleatoria.



Seis horas después del inicio del ataque, la policía aseguró que la situación, que obligó a cerrar numerosos comercios en la zona, se encontraba controlada y dio por terminada la amenaza.



La Casa Blanca confirmó que Donald Trump estaba siendo informado y que había hablado con el fiscal general William Barr y el gobernador Greg Abbot. "Terrible tiroteo en El Paso, Texas. Las noticias son muy malas, muchos muertos. Trabajando con las autoridades locales y estatales y con las fuerzas de seguridad. Hablé con el gobernador para prometerle apoyo total del Gobierno federal. ¡Dios esté con todos vosotros!", tuiteó desde Nueva Jersey el presidente estadounidense, a las 16.10, hora de Washington.



El candidato de las primarias del Partido Demócrata, Beto O'Rourke, nacido en El Paso y excongresista por la ciudad, dijo, entre lágrimas, que se encuentra "increíblemente triste" y que el tiroteo rompe "cualquier ilusión de progreso en la lucha contra las armas de fuego". Canceló sus actos de campaña y viajó este sábado a la ciudad. "Es necesario tomar acciones para terminar finalmente con la violencia armada", tuiteó la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.



El Paso, de 680.000 habitantes, muchos de ellos hispanos, se encuentra en la frontera con México, al otro lado de Ciudad Juárez. En los últimos meses, la ciudad texana ha estado en el centro del debate político nacional, ya que a ella han llegado miles de familias migrantes procedentes de Centroamérica.



Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona. El Centro Médico Universitario de El Paso confirmó a Fox News que había recibido 13 víctimas, que iban de los dos años a la edad de jubilación, y que una de ellas había muerto. El Centro Médico Del Sol aseguró a la misma cadena que habían sido ingresadas 11 personas, de entre 35 y 82 años, y que nueve de ellas se encontraban en estado crítico y dos en estado estable.



En lo que va de año, se han producido alrededor de 250 tiroteos múltiples en Estados Unidos, con casi un millar de víctimas, cerca de 250 de ellas mortales. El más grave tuvo lugar en Virginia Beach, localidad costera en el Estado de Virginia, en el este del país, cuando un pistolero mató a 12 personas e hirió a otras cuatro en un edificio de oficinas municipales.