Groenlandia se derrite en nuestras narices y los políticos y corporaciones no hacen nada para detener el calentamiento global

02 de Agosto - En medio de una ola de calor en curso, nuevos datos muestran que la capa de hielo de Groenlandia está en medio de su mayor temporada de derretimiento en la historia registrada. Es la última señal preocupante de que el cambio climático se está acelerando mucho más allá de los peores temores incluso de los científicos climáticos.



La ola de calor récord que azotó el norte de Europa la semana pasada se ha movido hacia el norte sobre la capa de hielo de Groenlandia extremadamente vulnerable, provocando temperaturas esta semana que son entre 14 y 17 Centigrados más cálidas de lo normal.



Los modelos meteorológicos indican que la temperatura del martes puede haber superado los 75 grados Fahrenheit en algunas regiones de Groenlandia, y un globo meteorológico lanzado cerca de la capital, Nuuk, midió el calor récord de todos los tiempos justo por encima de la superficie. Esa ola de calor aún se está intensificando, y se espera que alcance su punto máximo el jueves con la mayor fusión de un solo día jamás registrada en Groenlandia. Solo el 1 de agosto, más de 12 mil millones de toneladas de agua se han estado derritiendo permanentemente de la capa de hielo y llegarán al océano, elevando irreversiblemente el nivel del mar a nivel mundial.



Un tuit del Instituto Meteorológico Danés, el servicio meteorológico oficial de Groenlandia, dijo que "casi toda la capa de hielo, incluida la Cumbre", se derritió mensualmente. Según una estimación preliminar, ese derretimiento cubrió el 87 por ciento de la superficie de la capa de hielo, que sería el segundo día de derretimiento más grande en la historia registrada de Groenlandia. El equipo de monitoreo del clima en el campamento Summit en la parte superior de la capa de hielo de Groenlandia de 3.000 metros de espesor confirmó que la temperatura alcanzó brevemente el punto de fusión.



Cuesta abajo, el agua de deshielo fue vista dramáticamente saliendo del borde de la capa de hielo en cascadas masivas. La científica climática Irina Overeem, quien colocó una estación de monitoreo de agua de deshielo en el oeste de Groenlandia hace ocho años, grabó un video dramático de un torrente de agua. En un comentario publicado en Twitter, dijo: "Tengo los dedos cruzados para que el agua no me la arrastre," dijo en relación a su estación de monitoreo.



Los registros de núcleos de hielo muestran que días de derretimiento como estos han sucedido solo unas pocas veces en los últimos 1,000 años. Pero, con la llegada del cambio climático causado por el hombre, las posibilidades de que ocurran estos eventos de derretimiento a gran escala están aumentando considerablemente.



Incluso hace unas pocas décadas, un evento como este habría sido impensable. Ahora, los días de crisis en toda la isla como este se están volviendo cada vez más rutinarios. El evento de derretimiento en curso es la segunda vez en siete años que prácticamente toda la capa de hielo experimenta simultáneamente al menos algo de derretimiento. La última fue en julio de 2012, donde el 97 por ciento de la capa de hielo se derritió simultáneamente.



En la década de 1980, las nieves de invierno en Groenlandia se derritieron de la capa de hielo en verano, y el pronóstico entre los científicos fue que el hielo podría tardar miles de años en derretirse por completo bajo la presión del calentamiento global.



Con una o dos décadas en retrospectiva, los científicos ahora creen que Groenlandia pasó un punto de inflexión importante alrededor de 2003, y desde entonces su índice de fusión se ha más que cuadruplicado.



Solo esta semana, Groenlandia perderá alrededor de 50 mil millones de toneladas de hielo, suficiente para un aumento permanente de los niveles mundiales del mar de aproximadamente 0.1 mm. En lo que va de julio, la capa de hielo de Groenlandia ha perdido 160 mil millones de toneladas de hielo, suficiente para cubrir Florida en unos dos metros de agua. Según las estimaciones del IPCC, ese es aproximadamente el nivel de derretimiento que tendrá un verano típico en 2050 en el peor escenario de calentamiento si no tomamos medidas significativas para abordar el cambio climático. Bajo ese mismo escenario, la ola de calor brutal y mortal de esta semana sería un clima normal en la década de 2070.



Xavier Fettweis, un científico polar de la Universidad de Lieja en Bélgica que rastrea el agua de deshielo en la capa de hielo de Groenlandia, le dijo a Rolling Stone en un correo electrónico que la reciente aceleración de estos eventos de derretimiento significa que los escenarios del IPCC "subestiman claramente lo que observamos actualmente en Groenlandia con las capas de hielo y debería revisar sus proyecciones para el futuro".

Elevar el nivel del mar en unos 7 metros



"Este evento de fusión es una buena señal de alarma de que necesitamos cambiar urgentemente nuestra forma de vivir ", dijo Fettweis. "Es cada vez más probable que las proyecciones del IPCC sean demasiado optimistas en el Ártico". En conjunto, la capa de hielo de Groenlandia contiene suficiente hielo para elevar el nivel del mar en unos 7 metros.

Esto no sucede de manera aislada: este verano ha sido horrible en todo el Ártico.



Los incendios forestales inusuales en Siberia, Escandinavia, Alaska y Groenlandia han estado muy fuertes durante todo el verano, y según una estimación liberaron alrededor de 50 millones de toneladas de dióxido de carbono solo en el mes de junio, lo que equivale a las emisiones anuales de Suecia. En Suiza, algunos glaciares se derritieron tan rápidamente durante la ola de calor de la semana pasada que enviaron remolinos de lodo corriendo cuesta abajo. En el Océano Ártico, el hielo marino se encuentra en un nivel récord bajo a medida que la temporada de derretimiento continúa alargándose. En Alaska, los ecosistemas están cambiando rápidamente, especialmente en la región del Mar de Bering, donde la temporada libre de hielo de este año comenzó en febrero.



Los estudios han demostrado que los períodos de derretimiento del hielo como el que se observó en 2012 generalmente ocurren cada 250 años, por lo que el hecho de que ocurra otro solo unos años más tarde podría ser una señal de cómo el cambio climático está aumentando las probabilidades de tales eventos.



Según Mottram de DMI, el evento de derretimiento extremo a corto plazo es una señal de la creciente influencia del cambio climático en el Ártico.

Las olas de calor siempre han ocurrido, pero Mike Sparrow, un portavoz de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, señaló que a medida que las temperaturas globales han aumentado, las olas de calor extremas ahora se producen al menos 10 veces más frecuentemente que hace un siglo. Este año, el mundo vio su mes más caluroso de junio.



"Este tipo de olas de calor son eventos climáticos y pueden ocurrir naturalmente, pero los estudios han demostrado que tanto la frecuencia como la intensidad de estas olas de calor han aumentado debido al calentamiento global", dijo Sparrow en una entrevista telefónica desde Ginebra.



Señaló que el hielo marino extendido en el Ártico y en la Antártida se encuentra actualmente en mínimos históricos.



"Cuando la gente habla sobre el aumento promedio de la temperatura global en un poco más de 1 grado (Celsius), eso no es una gran cantidad para notar si estás sentado en Hamburgo o Londres, pero eso es un promedio global y es mucho mayor en las regiones polares ", dijo.



A pesar de que las temperaturas bajarán en Groenlandia a fines de esta semana, es probable que el derretimiento del hielo no se detenga pronto, dijo Mottram.



"En los últimos días, se podía ver la ola cálida pasando sobre Groenlandia", dijo. "Ese pico de aire caliente ha pasado sobre la cima de la capa de hielo, pero los cielos despejados son casi tan importantes, o tal vez incluso más importantes, para la fusión total de la capa de hielo".



Añadió que es probable que continúen los cielos despejados en Groenlandia "para derretir mucho hielo incluso si la temperatura no es espectacularmente alta".