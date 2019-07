Siguen los desacuerdos sobre quien será el próximo gobernador de Puerto Rico

San Juan, 31 de Julio - La crisis política de Puerto Rico pareció empeorar este miércoles, cuando el gobernador saliente y legisladores -incluyendo algunos de su propio partido- se enfrentaron en torno a quién debería ser el próximo líder de la isla desestabilizada por manifestaciones masivas.

El descontento ha causado temores de que un gobierno en caos tendrá problemas para negociar la obtención de más fondos federales para la reconstrucción tras el paso del huracán María, así como para enfrentar las graves dificultades financieras del territorio estadounidense.

El gobernador Ricardo Rosselló anunció que había escogido a Pedro Pierluisi, exrepresentante de la isla en el Congreso de Estados Unidos, como secretario de Estado. Su nombramiento lo coloca en línea para convertirse en gobernador una vez que Rosselló deje el cargo el viernes.

Sin embargo, es poco probable los legisladores lo confirmen, ya que muchos de ellos han propuesto en su lugar al presidente del Senado Tomas Rivera Schatz, quien ya declaró su candidatura para la gubernatura en 2020.

Algunos legisladores se han quejado sobre la labor de Pierluisi en un despacho legal que representa a la junta federal de control creada para supervisar las finanzas de Puerto Rico antes de que el territorio, abrumado por una deuda pública superior a los 70.000 millones de dólares, se declarara en una especie de bancarrota. El cuñado de Pierluisi también encabeza la junta de control, cuyas exigencias para aplicar medidas de austeridad derivaron en varios enfrentamientos con Rosselló y otros funcionarios electos.

"Existe un grave conflicto de interés ", dijo el representante José Enrique Meléndez a The Associated Press.

La representante Milagros Charbonier y el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, también dijeron que votarían contra Pierluisi. Ambos exhortaron a Rosselló a nominar a Rivera Schatz. Los tres legisladores son miembros del Partido Nuevo Progresista, partidario de la estadidad y del que Rosselló es miembro.

Méndez ha dicho que Pierluisi no tiene los votos necesarios en la Cámara de Representantes.

"El panorama no puede ser más complejo", dijo el senador José Antonio Vargas Vidot, quien se postuló al Senado como independiente. "Es algo absurdo lo que estamos viviendo. Nunca anticipábamos que pasara algo como esto. En una crisis extraordinaria hay que tomar medidas extraordinarias".

El senador Eduardo Bhatia acusó a Rivera Schatz de intentar abrirse paso hacia la gubernatura.

"Esta actitud de Tomás Rivera Schatz de coger al país de rehén es bien peligrosa", escribió el senador en Twitter. "O es él o no es nadie es cónsono con lo que ha sido una vida silenciando y destruyendo la democracia".

Rosselló ha dicho que renunciará el viernes, días después de varias protestas masivas detonadas por la difusión de conversaciones en un chat entre el gobernador y otros 11 hombres, en donde el político se burló con lenguaje vulgar de mujeres, homosexuales y víctimas del huracán María, entre otros.

Más de una docena de funcionarios han renunciado tras la filtración del chat, incluyendo el secretario de Estado Luis Rivera Marín.

El miércoles se difundieron nuevos extractos del chat en un blog de nombre "En Blanco y Negro con Sandra", que fue el primer medio en publicar las filtraciones originales a principios de este mes.

En esa publicación, el grupo de políticos se burla de personas entre las que se encuentran Schatz y varios periodistas, además de que Rosselló se refiere nuevamente a otra política como "puta". No se pudo verificar de inmediato la autenticidad de la conversación. Una portavoz de Rosselló no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.

Por ley, el secretario de Estado reemplaza automáticamente al gobernador que deja el cargo, pero si alguien no es nombrado para el viernes, la secretaria de Justicia Wanda Vázquez sería la próxima en línea. Sin embargo, ella ha dicho que no quiere el cargo, y no ha indicado si lo aceptaría de todos modos si recae sobre ella.

Entre tanto, Schatz, cuya portavoz dijo que no está dando entrevistas, dijo en Facebook el miércoles que todos los problemas tienen solución y que Puerto Rico debería enfocarse en encontrarlos.

"Debemos promover unión, no discordia", escribió.

Se prevé que los legisladores se reúnan el jueves para debatir la nominación de Pierluisi, la cual también requiere ser ratificada por la Cámara de Representantes y el Senado.

La analista política Annabelle Colberg Toro dijo que Pierluisi ha demostrado ser un líder conciliatorio en el pasado, y advirtió que Puerto Rico necesita estabilidad pronto.

"Ya quieren volver a la normalidad", dijo. "Aquí se está viviendo una parálisis en la cual nadie sabe qué va a venir".

Pierluisi, quien obtuvo un permiso para ausentarse de la firma legal, dijo en un comunicado que hay mucho trabajo por hacer para recuperar la confianza de las autoridades federales, el Congreso de Estados Unidos y el pueblo puertorriqueño a la vez que continúa la reconstrucción tras el paso del huracán María.

"Mi meta es ahora convertir esa energía que nuestra gente ha demostrado en acciones constructivas que echen a Puerto Rico hacia adelante", dijo. "Puerto Rico vive momentos nunca antes vistos y todos tenemos que poner de nuestra parte para salir adelante".

Pierluisi fue representante de la isla ante el Congreso federal entre el 2009 y el 2017, y luego se postuló contra Rosselló en las primarias del 2016 y perdió. También fungió como secretario de Justicia en la época en que era gobernador Pedro Rosselló, el padre de Rosselló.