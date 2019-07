Nicaragua da nacionalidad al expresidente salvadoreño Mauricio Funes, acusado de corrupción

Daniel Ortega y Mauricio Funes Credito: Web

31-07-19.-El Gobierno de Nicaragua otorgó este martes (30.07.2019) la nacionalidad al expresidente salvadoreño Mauricio Funes, quien es acusado en su país de malversar más de 351 millones de dólares y que al convertirse en nicaragüense no podrá ser extraditado.



El Ministerio de Gobernación resolvió "otorgar la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizado al ciudadano Carlos Mauricio Funes Cartagena, originario de la República de El Salvador", publicó La Gaceta oficial.



Nicaragua también concedió la nacionalidad a la pareja de Funes, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, y a sus hijos Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velásco. La resolución fue refrendada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch.



Bukele: la justicia "tarde o temprano llega"



El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, había dicho que en los primeros 100 días de su mandato llevaría a Funes al país para que respondiera por los delitos que se le imputan. Sin embargo, Funes aseguró este martes en Twitter que esa posibilidad se hace más remota al recibir la nacionalidad nicaragüense. "Ni hoy ni en los primeros 100 días de su gobierno (de Bukele) ni en años la extradición será posible", sostuvo.



Bukele reaccionó a la decisión de Managua a través de sus redes sociales: "a pesar de lo que muchos creen, Funes acaba de cometer un grave error" al adoptar la nacionalidad nicaragüense y agregó que la justicia "tarde o temprano llega".



Funes busca evitar la extradición



Al adquirir la nacionalidad nicaragüense, el exmandatario salvadoreño (2009-2014), que llegó a la Presidencia con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierdista), no podrá ser extraditado, ya que las leyes de Nicaragua impiden que dicho proceso sea aplicado a sus nacionales.



El expresidente reside en Nicaragua desde septiembre de 2016 junto con su hijo Funes Cañas y ambos perciben salarios del Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense que suman varios miles de dólares al mes. Funes solicitó asilo político al Gobierno de Daniel Ortega el 1 de septiembre pasado y, un día después, este le brindó una respuesta positiva.



De acuerdo con la Fiscalía salvadoreña, Funes formó en la Presidencia una red con la que desvió fondos a 8 cuentas bancarias particulares y de las que se sacaron más de 292 millones en efectivo.



También es procesado por el supuesto pago de sobornos al ex fiscal general Luis Martínez para evitar investigaciones, malversar fondos de la construcción de una represa, revelar un documento secreto del Gobierno de Estados Unidos y evasión de impuestos.



Las acciones de Ortega a favor de Funes han sido criticadas en Nicaragua, que vive una grave crisis sociopolítica desde abril de 2018 que ha dejado cientos de muertos.