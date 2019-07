(VIDEO) Boris Johnson fue abucheado e insultado en Escocia, partidaria de seguir en la Unión Europea

30-07-19.-Abucheado por los escoceses. Así comenzó el primer ministro Boris Johnson su viaje este lunes a Escocia, con la libra en su mayor caída en dos años cuando el gobierno anunció que se preparaba para un No Acuerdo por el Brexit.Johnson comenzó en la pro europea y pro independentista Escocia su más difícil misión: mantener unido al Reino, bajo el martillo de la desintegración, por sus amenazas de partir de la Unión Europea sin acuerdo.Fue recibido con un fuerte abucheo en la puerta de la residencia oficial de la primera ministra y la advertencia de Nicola Sturgeon, de que el referéndum por la independencia de Escocia es un derecho de los escoceses y no su decisión.Tras la reunión, Sturgeon dijo que Johnson está iniciando “un peligroso camino” hacia el No acuerdo. Para ella ”no hay claridad” de cómo planea conseguir un acuerdo de salida con la UE, que ya ha dicho que no abrirá el acuerdo que él pretende ignorar para crear otro.En su primer encuentro con la premier nacionalista escocesa Nicola Sturgeon, ella lo acusó de “dirigir el país hacia el desastre”. Sturgeon presionó a Boris sobre sus planes para un No Acuerdo y le advirtió que su política no tiene legitimidad en el norte del reino. Escocia va a presionar por un nuevo referéndum por su independencia para luego continuar en Europa y esta vez pueden ganarlo.“La gente de Escocia no votó por este gobierno tory, no votó por este primer ministro, no votaron por el Brexit y ciertamente no votaron por este catastrófico no acuerdo que Boris Johnson está planeando ahora”, anunció la primera ministra escocesa.“Boris Johnson ha formado un gobierno de duros Brexiteers que tienen un solo objetivo: sacar a Escocia y a Gran Bretaña de la Unión Europea sin acuerdo. Escocia ha sido ignorada a través de todo el proceso de Brexit. Ahora es tiempo de que a los que les preocupa el futuro de Escocia se unan para construir nuestro camino y decir a los tories: Stop. Dejen de llevar nuestro país hacia el desastre”, advirtió Sturgeon.Boris salió por una puerta trasera de Bute House, la residencia oficial de Sturgeon, tras los insultos que recibió.