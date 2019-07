Irlanda advierte a Boris Johnson que "un Brexit sin acuerdo abrirá las puertas a una Irlanda unida"

Boris Jonhson y el primer ministro irlandés Leo Varadkar Credito: Web

29-07-19.-El primer ministro irlandés Leo Varadkar ha decidido romper la baraja y advertir al nuevo 'premier' británico, Boris Johnson, que un Bexit sin acuerdo puede abrir las puertas a la unificación de la isla. A su paso por Donegal, el mandatario democristiano y líder de Fine Gael, lanzó el mayor órdago hasta la fecha a Londres, en respuesta al viraje de Johnson hacia el 'no deal', reseñó el portal El Mundo.es.



"Si el Reino Unido choca con la UE y se va sin un acuerdo, cada vez habrá más gente en Irlanda del Norte que cuestione la unión", advirtió Varadkar. "Los que se definen como nacionalistas moderados o católicos moderados, que están más o menos contentos con la situación actual, empezarán a mirar hacia una Irlanda unida. Y estamos viendo también a protestantes y a unionistas que se preguntan en qué situación se sentirían más 'en casa'".



El primer ministro irlandés no ocultó su frustración por la falta de contacto directo con Johnson, que decidió despachar con Bruselas, Washington, Alemania, Francia y Canadá, y envió a cambio a su nuevo ministro para Irlanda del Norte, Julian Smith, a un encuentro en Belfast con el 'número dos' irlandés, Simon Coveney.



Coveney aseguró sin ambages que Johnson ha decidido poner a su país en "colisión" con la UE, con su exigencia de abolir de la controvertida 'salvaguarda' para evitar la vuelta a la frontera dura entre las dos Irlandas. "Eso no va ocurrir", advirtió por su parte Leo Varadkar: "La confianza y el entusiasmo no pueden ser sustitutos de una línea fundamental de la política de la UE".



El 'taoiseach' o primer ministro irlandés fue aún más allá en su comentarios, vaticinando las turbulencias que le esperan a Londres con el nuevo inquilino de Downing Street: "Una de las cosas que irónicamente podría subvertir la integridad del Reino Unido es un Brexit 'duro', tanto en Irlanda del Norte como en Escocia, y ese es un problema al que se tendrán que enfrentar".



Recordó Varadkar el apoyo mayoritario entre los norirlandeses a la permanencia en la UE: 56% frente a 44% (elevado incluso a un 65% en las últimas encuestas). "Si se culmina el Brexit el 31 de octubre y el Reino Unido saca a los irlandeses de la UE contra su voluntad, si les arrebata su ciudadanía europea y pone en peligro el proceso de paz, esas preguntas van a emerger y tenemos que estar preparados para la situación", agregó el primer ministro.



A la pregunta sobre los preparativos de un supuesto 'Libro Blanco' de la unificación de Irlanda, Varadkar lanzó sin embargo balones fuera: "Hablar de un 'Libro Blanco' o de la creación de un Foro para el Futuro de Irlanda sería visto como en estos momentos como un intento de Dublín de explotar la salida de la UE del Reino Unido... Pero eso podría cambiar obviamente en el caso de una Brexit duro".



Londres no ha respondido oficialmente a las declaraciones de Varadkar, que sin embargo fue criticado duramente por el diputado Ian Paisley, hijo del histórico líder del Partido Democrático Unionista (DUP). "Las palabras del primer ministro irlandés han sido innecesariamente agresivas", declaró Paisley.



Los dos grandes partidos de la República de Irlanda, el democristiano Fine Gael y el liberal Fianna Fáil, llevan sin embargo varios años preparando su paulatino "desembarco" en el norte. Micheál Martin, líder de Fianna Fáil, ha llegado a prometer un plan para la unificación en 12 puntos y a anticipar su deseo de ver "una Irlanda unida en mi tiempo de vida".



La primera piedra para la unificación, al rebufo del Brexit, la lanzó sin embargo el Sinn Féin. Mary Lou McDonald, que tomó el testigo del histórico Gerry Adams en el 2018, vaticina que la salida del Reino Unido de la UE puede propiciar un referéndum de independencia en cinco o 10 años.



"Nosotros no hemos pedido el Brexit", aseguró McDonald en declaraciones a EL MUNDO. "Somos europeos y queremos seguir siéndolo. Somos una pequeña isla, pero no creemos en el espléndido aislamiento. La mayoría de los norirlandeses votaron en contra, y el rechazo que existe en la República es total. El Brexit es una decisión tomada por el Reino Unido con profundas consecuencias para Irlanda, por más que hayan querido ignorarnos".