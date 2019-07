Precandidato y compañero de fórmula de Cristina Fernández no confía en Smartmatic porque ya causó “estrago” en Venezuela

Cristina y Alberto Fernandez Credito: Archivo

29-07-19.-El precandidato a la Presidencia de Argentina Alberto Fernández, compañero de fórmula de la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015), aseveró que Smartmatic, empresa contratada por el Gobierno para hacer el escrutinio provisional de los votos, “está llamada para enturbiar el proceso”, reseñó EFE.



“Es una empresa que objetivamente está llamada para enturbiar el proceso de recuento de votos hasta que lleguen los (datos) definitivos. Yo no puedo dejar de pasar por alto eso. Tengo una enorme preocupación. Y nosotros estamos estudiando para preservarnos porque no estamos dispuestos a tolerar que esto lo hagan”, afirmó el postulante peronista en una entrevista con el medio digital El Destape.



En abril pasado se conoció que, tras un proceso de licitación y por presentar la mejor oferta económica, la tecnológica Smartmatic fue la elegida por el Correo Argentino, encargado de la logística electoral del país, para la transmisión de resultados desde las escuelas de votación hasta el centro de cómputos y para el recuento provisorio del total de los votos a nivel nacional.



De esta forma se interrumpía la relación contractual con la española Indra, que era desde hace años la encargada del recuento de votos durante la noche electoral.



Fernández, a quien la mayoría de encuestas ponen por delante de su mayor adversario, el actual presidente, el conservador Mauricio Macri, para las primarias del 11 de agosto próximo -antecedente de las generales del 27 de octubre-, aseveró que no confía en Smartmatic y alertó de que ya causó “estrago” en Venezuela, El Salvador o Filipinas.



“Todas las pruebas que se hacen demuestran falencias y debilidades. Yo no creo en el Gobierno. El Gobierno cambió repentinamente todo el procedimiento y no entiendo por qué lo hizo, hasta acá nadie había cuestionado esto. Nos molestaba que tarde un poquito más o menos (el escrutinio), pero nadie había cuestionado el sistema”, añadió el precandidato.



Según Fernández, que fue elegido por la exmandataria para postularse a la jefatura de Estado con ella como candidata a la Vicepresidencia, el proceso por el que Smartmatic ganó la licitación “es traído de los pelos”.



“Porque además vemos que en las encuestas estamos bien y creo que ellos están preocupados por eso (…)¿Por qué aparece una empresa tan cuestionada en el escenario? Escucho mil cosas. Desde que es pagarle favores a alguien que aportó en la campaña de Macri…”, enfatizó.



El escrutinio provisional es el primer recuento que se hace al terminar la jornada electoral y no tiene validez legal, mientras que el definitivo lo realiza la Justicia Electoral en un plazo de 10 días después de la elección.



Para Alberto Fernández, las cifras que difunda Smartmatic, aunque no sean las definitivas, ayudarían en el hecho de que “durante x tiempo” el Gobierno va “fijando la idea” de un determinado resultado.



En la misma entrevista, el ex jefe de Gabinete de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de los primeros meses de Fernández, fue consultado sobre la situación económica y la evolución del tipo de cambio, después de que una fuerte devaluación del peso ante el dólar, fruto de la fuga de capitales, llevara en 2018 al país a entrar en una recesión en la que continúa.



Al respecto, consideró que toda Argentina “sabe que el dolar está subvaluado”.



“Nosotros siempre creímos que el dólar alto era un mecanismo para promover la producción, el consumo, el desarrollo. Tengo la certeza de que esta lógica del dolar subvaluado nos condena al peor escenario. No sé con este dolar cómo vamos a conseguir dólares para producir”, subrayó.



A su juicio, el Ejecutivo de Macri “se está gastando los dólares para mantener el dólar ficticiamente” al precio actual, que se vende a 44,80 pesos.



Si gana las elecciones presidenciales del 27 de octubre, Fernández aseguró que recompondrá los salarios y subirá las jubilaciones un 20 %.



“A los asalariados vamos a volver a meterlos en paritarias (negociaciones salariales) que están paralizadas inexplicablemente y vamos a pedirle a empresarios y sindicatos que todos hagamos el esfuerzo de volver a recomponer el salario”, agregó.



Para pagar la subida de las jubilaciones, Fernández reveló que dejará de pagar los intereses de las Letras de Liquidez (LELIQ), consideradas la tasa de interés de referencia.



“Me hicieron un gran problema porque dije que quería que los jubilados no paguen mas medicamentos, que el estado se los subsidie. Me dijeron… ‘¡pero eso es una barbaridad, cuesta como 19.000 millones de pesos (433,71 millones de dólares)!. 10 días de intereses de Leliqs. 10 días a cambio de la tranquilidad de todo el año de los jubilados”, destacó.