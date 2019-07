Activista y periodista chino Huang Qi, condenado a 12 años de cárcel

Huang Qi, en su apartamento, en una imagen de 2015 Credito: AFP

29-07-19.-El activista y periodista chino Huang Qi, fundador de la web 64 Tianwang, que ayuda a buscar a personas desaparecidas, ha sido condenado hoy a 12 años de cárcel por "revelación intencionada de secretos de Estado" y por "proporcionar secretos de Estado a entidades extranjeras", reseñó la agencia Efe.



El Tribunal Popular de la ciudad central de Mianyang anunció este lunes la sentencia, que también condena a Huang a 4 de pérdida de derechos políticos y una multa de 20.000 yuanes (2.900 dólares o 2.600 euros), en su página web, aunque no aportó más detalles que los mencionados.



Huang, de 56 años y cuya web ha servido de plataforma a distintas voces disidentes del régimen chino, se encuentra ha sido detenido en numerosas ocasiones y ya ha cumplido varios años en la cárcel por sus denuncias hacia el poder público.



Desde la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) lamentaron que la familia del condenado, que se encuentra enfermo, no haya sido informada del veredicto.



AI y otras organizaciones han denunciado en el pasado que Huang ha sufrido agresiones durante su tiempo en cautiverio, acusación habitual por parte de los activistas, periodistas y abogados de derechos humanos que pasan por los centros de detención chinos.



En mayo pasado, defensores de derechos humanos alertaron de que el activista "podría morir en prisión "en cualquier momento".



A finales del pasado mes de diciembre, la ONU ya pidió al Gobierno chino "la inmediata liberación de Huang (...) de acuerdo con las leyes internacionales", debido a su delicado estado de salud.



Según expertos en derechos humanos, el activista "sufre alta presión arterial, dolencias cardíacas y renales de carácter crónico, así como hidrocefalia, que requieren una medicación diaria que no es adecuadamente suministrada durante su detención".