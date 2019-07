Opositor ruso Navalny pudo ser víctima de un "agente tóxico", según su médica personal

El principal opositor de Putin, Alexéi Navalni Credito: Web

29-07-19.-El líder opositor cumple un arresto de 30 días por llamar a participar en la manifestación de este sábado ante el Ayuntamiento de Moscú, en la que fueron detenidas más de mil personas.



El principal opositor al Kremlin, Alexéi Navalni, trasladado el domingo (28.07.2019) al hospital desde la prisión, pudo ser víctima de un "agente tóxico", indicó su médica personal, tras las protestas fuertemente reprimidas por las autoridades este fin de semana en Moscú.



"Presumo que la causa de la 'enfermedad' de Alexéi Navalny puede ser algún agente tóxico", escribió Anastasia Vasilieva en su página de Facebook.



La oftalmóloga denunció que el líder de la oposición extraparlamentaria rusa, hospitalizado este domingo bajo custodia policial, no recibe la atención médica adecuada y que su estado es producto de "sustancias químicas no determinadas".



En su blog, Vasílieva indicó que ni a ella ni a Yaroslov Ashijmin, otro médico que trata a Navalny, la administración del hospital Pirogov de Moscú les permitió examinar ayer al líder opositor, ingresado por una "reacción alérgica aguda", como se informó en un primer momento.



"Alexéi nunca ha padecido alergias", subrayó la doctora, que consiguió hablar con su paciente a través de la puerta y que, a juzgar por lo que le contó, sus síntomas corresponden a una "dermatitis y conjuntivitis queratósica tóxicas agudas".



No sería la primera vez



En 2017, Navalny estuvo a punto de perder un ojo después de ser atacado con un desinfectante mezclado con una sustancia tóxica, que le provocó una grave lesión en la córnea del ojo derecho.



"Como médica que trató la gravísima quemadura que sufrió Alexei en el ojo hace dos años, puedo afirmar con seguridad que en 2017 y ahora (su estado) es resultado de la acción destructiva de sustancias químicas no determinadas", subrayó Vasílieva.



Añadió que al frente del hospital en el que fue ingresado Navalny se encuentra una doctora que es diputada de la asamblea legislativa de Moscú por Rusia Unida, el partido del Kremlin, y que "controla cada paso del tratamiento".



Según Vasílieva, el ingreso del líder opositor en ese hospital, así como la negativa a que sea examinado por los médicos que le tratan, "persigue por lo visto que nadie se entere de las causas de la 'enfermedad' de Alexéi Navalny",



El líder opositor fue detenido el pasado día 24 y cumple un arresto de 30 días por llamamientos a participar en la manifestación de este sábado ante el Ayuntamiento de Moscú, en la que fueron detenidas más de mil personas.