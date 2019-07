Rusia asegura tener "contactos esporádicos" con la oposición venezolana

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. Credito: Archivo

29-07-19.-Rusia mantiene contactos esporádicos con la oposición venezolana, declaró el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov durante una entrevista al portal ruso Sputnik News.



Riabkov aseguró que no se trata en absoluto de un canal paralelo al que existe con el Gobierno legítimo de Nicolás Maduro, reseñó el portal



"Hemos tenido varias oportunidades para recibir de ellos información, así como sus evaluaciones, y a un mismo tiempo hacerles saber nuestra opinión y nuestros planteamientos", respondió Riabkov a la pregunta de si hay contactos entre Moscú y representantes del autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó.



El vicecanciller resaltó que Moscú no rehuye contactos algunos.



"Al contrario, pensamos que cuantos más contactos hay, mejor para todos. Además, lo estamos haciendo en una modalidad comprensible, particularmente para el Gobierno de Nicolás] Maduro, y de la que, estoy seguro, también están enterados en Washington", precisó.

Para Riabkov, "son contactos que buscan intercambiar información de primera mano sobre posiciones y planteamientos que se están explorando en la actualidad".



"No es un canal paralelo ni un diálogo permanente —en modo alguno se trata de esto— sino una comunicación puntual, esporádica, nada más, que se está plasmando en formas diversas, no necesariamente en conversaciones siquiera", dijo.