Trump arremete contra conocido activista por los derechos civiles

29 julio 2019 - El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió hoy en Twitter contra el reverendo y conocido activista por los derechos civiles Al Sharpton, mientras mantuvo sus ataques contra el congresista demócrata Elijah Cummings.



Durante el fin de semana el mandatario republicano lanzó una fuerte ofensiva contra el legislador afronorteamericano y cuestionó el trabajo que realiza en su distrito, que incluye a la ciudad de Baltimore, Maryland, a la que calificó de 'desastre infestado de ratas y roedores'.



Esta mañana el jefe de la Casa Blanca repitió las críticas a la labor de Cummings y publicó un tuit en el cual Sharpton anunció que iba camino a Baltimore, donde hoy abordará junto a un exlíder republicano 'los comentarios de Trump y la indignación bipartidista en la comunidad negra', según difunden medios de prensa.



Baltimore, bajo el liderazgo de Elijah Cummings, tiene las peores estadísticas de delitos en la nación. Âí25 años de charla, sin acción! Luego, el reverendo Al se presentará para quejarse y protestar. No se hará nada para las personas necesitadas. ÂíTriste!, escribió el gobernante.



Según Trump, quien dijo conocer al reverendo desde hace 25 años y haberse llevado bien con él, Sharpton es un 'estafador' y alborotador' que 'odia a los blancos y a los policías'. Añadió que Sharpton siempre le pedía que fuera a sus eventos como un 'favor personal', y llegó a manifestar que durante la campaña presidencial de 2016 el activista fue a la Torre Trump de Nueva York a disculparse por la forma en la que hablaba del entonces candidato republicano.



Trump dice que soy un hombre problemático y estafador. Yo creo problemas para los intolerantes. Si realmente él pensara que yo era un estafador, me querría en su gabinete, respondió Sharpton en Twitter a los comentarios del presidente.



Además, publicó una foto de 2006 tomada durante una cita de la Red de Acción Nacional, una organización de derechos civiles sin fines de lucro fundada por Sharpton, en la que se ve a Trump mientras conversa con él, el reverendo Jesse Jackson y el legendario músico James Brown.



De acuerdo con Sharpton, en esa conversación Trump les decía a los otros dos interlocutores que respetaba su trabajo. 'Diferente melodía ahora'.



El diario The New York Times indicó que, en efecto, ambas figuras se conocen desde sus días en Nueva York, y sostuvo que el reverendo se ha vuelto cada vez más crítico con el mandatario a lo largo de los años.



Trump ha sido calificado de racista por muchas voces en el último mes dada su retórica contra cuatro legisladoras de la fuerza azul de ascendencia extranjera a quienes el mandatario dijo que regresaran a sus lugares de origen, a pesar de que todas son ciudadanas estadounidenses y solo una nació fuera de este país.

