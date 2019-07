Brasil: Bolsonaro amenaza con arrestar al periodista Glenn Greenwald

Bolsonaro / Greenwald

27 julio 2019 -El gremio de periodistas en Brasil condenó la declaración del presidente Jair Bolsonaro, quien sugirió la posibilidad de arrestar al comunicador estadunidense Glenn Greenwald, quien reveló las irregularidades en las investigaciones de Lava Jato contra Luiz Inácio Lula da Silva.



"No se irá. Quizás sea arrestado en Brasil, pero no será expulsado", indicó Bolsonaro, quien llamó "tramposo" a Greenwald, ya que el periodista no puede ser deportado debido a que está casado con el diputado David Miranda, con quien adoptó dos niños.



La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) acusó al mandatario de promover e instigar agresiones a la libertad de expresión, "al amenazar con la prisión a un periodista que publica informaciones que lo desagradan".



"Sin periodismo libre, las otras libertades también morirán. Basta de persecución", indicó la Abraji.



La Asociación Brasileña de la Prensa (ABI) y el principal partido de la oposición, el Partido de los Trabajadores (PT), que Lula lidera desde la cárcel, rechazaron las declaraciones del jefe de Estado.



"Al contrario de los deseos de Bolsonaro, él no es (todavía) un dictador. No tiene el poder de ordenar la prisión de personas. Aún existen tribunales en funcionamiento", escribió el periodistas estadunidense.



"Para detener a alguien, se tienen que presentar pruebas ante un tribunal de que se cometió un delito. Esa evidencia no existe", indicó el también cofundador del portal The Intercept, en el cual se publicaron los mensajes de Sergio Moro, ministro de Justicia y exjuez.



Aunque el mandatario brasileño admitió que el periodista no puede ser deportado, manifestó su apoyo al decreto del ministro Moro que permite la deportación “sumaria” de extranjeros considerados “peligrosos”.



Greenwald publicó mensajes filtrados del chat Telegram, en el cual Moro, quien era el juez que encabezaba la investigación Lava Jato, intercambió con los fiscales.



Moro ha sido acusado de tratar de influir en la investigación del caso Lava Jato para mantener al expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva alejado de las elecciones presidenciales de 2018, finalmente ganadas por Bolsonaro.



El sitio de noticias O Antagonista (conocido medio de derecha muy cercano a Sérgio Moro y al personal de Lava Jato) informó a principios de mes que la Policía Federal habría iniciado investigaciones al periodista estadounidense.