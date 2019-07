Liberación de Lula y defensa de izquierda mantienen movilizadas a organizaciones en Brasil

28 de julio de 2019.- Unidas como una sola fuerza las distintas organizaciones progresistas de izquierda en Brasil se mantienen movilizadas por la liberación del líder revolucionario Luiz Inácio Lula Da Silva -privado de libertad por supuestos actos de corrupción- y por la defensa del pensamiento de izquierda en la nación suramericana.



Así lo indicó la integrante de la Unión Nacional Por el Movimiento Popular de Brasil, María Das Gracan Xavie, quien explicó que en el marco de la celebración del XXV Foro de Sao Paulo, en Caracas, las organizaciones y partidos de izquierda asistentes, han debatido en torno a las maniobras que llevaron a la detención de Lula y la eliminación de cargos en su contra.



"Los brasileros estamos unificados en varios movimientos populares y todos los días hay varias manifestaciones en articulación con otros países para liberar a Lula, porque sabemos que es un preso político", aseveró la dirigente social desde el Hotel Alba Caracas, para la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).



Das Gracan recordó que este espacio que sirve de concertación política para la izquierda de América Latina y el Caribe, no sólo expresa la solidaridad de los pueblos con Venezuela, sino también con el ex presidente brasileño, que en 1990 constituyó junto al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, el Foro de Sao Paulo, invitados por el Partido de los Trabajadores (PT Brasil).



Las manifestaciones a favor de Lula Da Silva, quien sufre una condena de más de 12 años de prisión, se incrementaron luego de una serie de publicaciones realizadas por el sitio digital The Intercept, en el que se cuestiona la imparcialidad de la operación LavaJato.



Por su parte, la defensa de Lula ha solicitado al Supremo Tribunal Federal la libertad del exmandatario tras la divulgación de conversaciones entre el exjuez que lo condenó y fiscales, las cuales muestran la imparcialidad del juicio contra el exmandatario.



