EEUU: Mueren dos bebés en Nueva York tras ser olvidados por su padre en el vehículo

Credito: Web

27-07-19.-Mariza y Phoenix, dos gemelos de aproximadamente 11 meses, fallecieron este viernes en Kingsbridge, en el distrito del Bronx en Nueva York (EEUU), por las altas temperaturas cuando su padre, un hombre de 39 años identificado como Juan Rodríguez, se fue a trabajar dejándolos en el asiento trasero de su vehículo, según informaron medios locales.



El hombre entró a trabajar a las 8:00 horas en el Centro Médico de Administración para Veteranos, y cuando finalizó su jornada laboral ocho horas después, sobre las 16:00 horas, regresó a su vehículo para volver a casa. Tras conducir durante un trayecto corto, se dio cuenta de que se había olvidado a sus hijos dentro del coche, un Honda de cuatro puertas de color plateado.



Inmediatamente avisó a las autoridades, que acudieron al lugar de los hechos y confirmaron la muerte de los niños por falta de oxígeno dentro del automóvil. La Policía aseguró que Rodríguez condujo dos calles antes de darse cuenta de que los bebés estaban ahí y "echaban espuma por la boca", según ha informado ABC News.



Tanto los vecinos como sus amigos describen a Juan Rodríguez como un buen padre. "Es un tipo increíble, siempre ha estado allí para sus hijos. Siempre. Esto es sólo una situación horrible", dijo al New York Post su amigo Temple Barrows, de 41 años.



"Esto fue sólo un error horrible. Comete un error y tiene que vivir con él por el resto de su vida ", dijo el vecino Tony Caterino, de 45 años.



"Es simplemente horrible. Eran una gran familia. Siempre haciendo cosas con los niños, siempre en el patio jugando. Tuvieron una gran fiesta el fin de semana pasado con tiendas de campaña en el patio trasero. Siempre jugaba a la pelota o al baloncesto con sus hijos mayores ".



Paul Bartlett, de 39 años, llamó a Rodríguez y su familia "gente buena y trabajadora". "No tengo nada malo que decir sobre ellos. Es impactante escuchar esto. Nadie aquí puede creerlo".



Durante la ola de calor de la semana pasada, la Administración de Servicios para Niños de la ciudad emitió un comunicado advirtiendo a los padres que tuvieran cuidado de no dejar a sus hijos en los vehículos, instándolos a "mirar antes de cerrar".



"Es una situación horrible", afirmó un agente sobre lo ocurrido al mismo diario. El padre fue detenido este viernes, y en la mañana de este sábado fue acusado de dos delitos de homicidio por negligencia y otros dos por homicidio involuntario.