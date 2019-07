Caracas, 27 de julio de 2019.- Desde Puerto Rico, José Rodriguez Vélez, representante del Movimiento Solidario Sindical, nos envía un material sobre los acontecimientos que llevaron a la renuncia del Gobernador Roselló a través de la movilización popular. Una muestra de que la movilización autónoma de los pueblos es el arma más potente y logra sacarse de encima gobiernos que los oprimen.

A continuación el texto completo

¡Arriba Puerto Rico!

Puerto Rico: Una revolución democrática que es ejemplo para toda la región

Puerto Rico, Estado "libre asociado" de Estados Unidos, tiene 3,5 millones de habitantes que han padecido los últimos dos años las consecuencias de la destrucción dejada a su paso por el huracán María y que dejó más de 3 mil muertos y toda la política atrozmente privatizadora del gobierno de Ricardo (Ricky) Roselló y su gabinete. A pesar de haber sido apresados miembros del gabinete del gobernador Roselló, este partido en el gobierno es total y absolutamente anexionista a seguir siendo colonia del imperialismo estadounidense.

Cabe destacar que Julia Keleher, secretaria de educación, quien fue apresada el 11 de julio, fue la cara y operadora desde el gobierno del cierre de 442 escuelas, toda una política de privatización de la educación que se suma a la reforma laboral en la que las y los trabajadores sufrieron la baja de sus pensiones y perdieron importantes beneficios, tanto en el sector público como en el sector privado. Estos apresados, acusados de corrupción, no distaban mucho de su gobernador quien el 13 de julio fue puesto al descubierto a través de la publicación de su chat, en el que en casi 898 páginas expresa toda su discriminación y desprecio contra los homosexuales, las disidencias sexuales, las mujeres. Se destapó la burla hacia los fallecidos del huracán María e incluso se puso de manifiesto sus entramados corruptos con empresarios.

El 13 de julio comenzaron las manifestaciones en Puerto Rico que darían cabida a una verdadera revolución democrática, con la victoria del pueblo boricua auto-convocado y que diera como resultado que este 24 de julio el gobernador de la isla anunciara su renuncia y separación del cargo para el día 2 de agosto. Una verdadera victoria popular y obrera. De nuevo el mundo es testigo de una revolución democrática llevada a cabo por la movilización autónoma de masas.

El cansancio llegó a las masas puertorriqueñas, la reforma laboral al sector privado y público, el chat misógino homofóbico discriminador fue el botón que disparó el estallido. El huracán María que marcó un antes y un después en la isla fue tan destructivo como el gobierno que cumplía a cabalidad su tarea ordenada desde Norteamérica.

Las manifestaciones espontáneas que exigían la renuncia de Roselló le han dado un nuevo aire de optimismo a la población. Se sacaron de encima a través del arma más poderosa que tienen los pueblos, a un gobernador venido de la mano de Estados Unidos y que ha cumplido a cabalidad la infame tarea de descargar sobre los hombros de los trabajadores toda la crisis, a pesar de las deplorables condiciones de vida después del huracán María.

A diferencia de la última movilización de masas (Vieques, 2000) las diferencias entre aquella y esta radica no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino que el carácter espontáneo de la convocatoria denota en sí misma la crisis de dirección política. Las bases obreras ejercieron una presión social sobre sindicatos y partidos que se integraron a la movilización, que aunque cualificaron, no los hizo dirigentes de las mismas. A esta acción se unieron importantes artistas de la isla entre ellos Ricky Martin, René Residente y Bad Bunny que acompañaron la convocatoria a las actividades dirigidas a salir de un gobierno machista, patriarcal, misógino, burgués, proimperialista y corrupto.

Así el día lunes más de 500 mil personas movilizadas lograron paralizar la zona comercial de Puerto Rico y llevarse a cabo la huelga general. Roselló, a quien su propio partido de la burguesía lo ha dejado solo, con la intención de salvarse mientras su propio barco se hunde ante la fuerza movilizatoria de un pueblo que ha sufrido las consecuencias de un gobierno que solo respondió a los ajustes a la clase obrera , no escaparán del juicio popular, ellos también son responsables del cierre de escuelas, de la política privatizadora del gobierno, de la reforma laboral que eliminó de beneficios importantes de los trabajadoras y trabajadores.

Ricky Roselló no es un ente alejado de la política de Puerto Rico, su padre Pedro Roselló fue gobernante de puerto rico desde 1994 hasta el 2000 impulsando privatizaciones fue el que vendió una de las huelgas más grande en puerto rico que se conoce como las huelga de las redes públicas donde se derramó mucha sangre. Así que los Roselló han sido una familia operadora de las políticas privatizadoras en contra de los trabajadores boricuas. Han gobernado a favor del imperialismo estadounidense.

Esta victoria tiene mucho significado para el pueblo puertorriqueño y debe expandirse por toda la región. El pueblo ha levantado el orgullo de ser protagonista de una verdadera revolución democrática. A través de la movilización lograron sacar a un gobernador, siendo colonia del imperialismo. La confianza que se ha recuperado a través de la huelga y de la movilización quedará grabada en el pueblo puertorriqueño que ya probó sus propias fuerzas. La lucha apenas comienza. Trabajadoras y trabajadores, la comunidad LGBT, las mujeres los con conscientes de su propia fuerza en la lucha por sus derechos.

La falte de dirección siempre llevará a que sectores del régimen cabalguen las revoluciones de los pueblos

Después del anuncio de la renuncia de Roselló, hay inestabilidad en el gobierno, se especula que va a ser la secretaria de justicia la que va a asumir el cargo la Sra. Wanda Vásquez, pero en estos momentos ella también está manchada por actos de corrupción. También ha sido parte del gobierno que ha ajustado a los trabajadores y que ha llevado adelante toda la política privatizadora.

Los próximos 5 o 6 días van a ser vitales sobre quién va a ser la persona que va a estar al cargo del gobierno ya la gente se tiró a la calle y eso no lo van a calmar. Hay una nueva generación, estamos hablando de una generación que no tiene miedo, que no se deja. No son los artistas quienes desencadenaron esta revolución democrática como lo quiere hacer la mass media de la burguesía proimperialista. Los protagonistas es el pueblo, ellos son solo uno más dentro de esta fuerza movilizatoria.

Las exigencias que deben desprenderse de esta victoria que es apenas el comienzo de la lucha

Desde el Movimiento Solidario Sindical y otros sectores, levantan todo un sistema de exigencias para seguir la lucha después de la renuncia de Roselló.

1. Exigimos que se declare un Estado de Emergencia Contra la Violencia de Género que le provea al próximo gobernador o gobernadora todas las herramientas necesarias para atender esta crisis.

2. Exigimos que se realice una auditoría de la deuda pública de Puerto Rico y de la gestión gubernamental, con amplia participación ciudadana y se le provean todos los recursos necesarios y acceso a información para poder llevar a cabo su labor.

3. Exigimos que todo aquel que ha sido acusado de corrupción y abusos sea procesado por los tribunales y que a ninguno se le ofrezca inmunidad.

4. Exigimos un compromiso irrevocable de:

a. Proteger los servicios esenciales y oponerse a la privatización y/o reducción de estos.

b. Proteger las pensiones y no aceptar ningún recorte de las mismas.

c. Proteger los derechos laborales y no aceptar más ningún recorte de estos derechos incluyendo: la protección del derecho a la huelga, el derecho a organizarse, los derechos adquiridos por convenio colectivo y los derechos a proyecciones laborales legislados y aquellos por medio de resoluciones.

d. Proteger la educación primaria, secundaria y universitaria y no aceptar ningún recorte en sus recursos y/o cierre de las escuelas públicas y la UPR.

e. Proteger el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos incluyendo garantizar servicios de aborto libre, seguro y accesible para mujeres, adolescentes y personas gestantes