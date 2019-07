(VIDEO) Ministra de Mujer de Brasil dice que las niñas pobres "son violadas porque no llevan pantaletas"

27 julio 2019 - La ministra de la Mujer de Brasil, Damares Alves, ha vuelto a desatar una nueva polémica con sus declaraciones. La pastora evangélica ha afirmado que las niñas en la isla de Marajó, en el estado amazónico de Pará, son violadas porque no llevan ropa interior.Alves realizó este comentario en un evento en el que presentó el programa 'Abrace Marajó', que tiene como finalidad disminuir la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres en esta zona."Los especialista nos han dicho que las niñas allí sufren abusos porque no llevan calzones, no usan calzones porque son pobres", afirmó la ministra, mientras relató que ya ha conseguido muchas donaciones de ropa interior para llevar a esta zona. Pero, "¿para qué llevar calzones si van a terminarse?", se preguntó."Tenemos que llevar una fábrica de calzones a Marajó que generé empleo y a las chicas les salga más barata [la prenda]", afirmó. "Estamos buscando, así que si alguien tiene una fábrica de ropa interior y quiere colaborar con nosotros, que venga", sentenció.Indignación en las redesEn las redes enseguida han criticado a la ministra por su "incapacidad" para comprender las cosas.Otras polémicasDesde que asumió el cargo como titular de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Alves ha sido protagonista de varias controversias. Entre todas ellas, destacan comentarios como el de que "dentro de su concepción cristiana" la mujer debe ser sumisa ante el hombre en el matrimonio; su insinuación de que la película 'Frozen' convierte a las niñas en lesbianas o cuando dijo que en "la nueva era" que vive Brasil "el niño viste de azul y la niña de rosa"Alves, militante antiaborto y antifeminista, y la ministra de Agricultura, Tereza Cristina Correa da Costa Dias, que fue líder de la bancada ruralista en la Cámara de Diputados, son las dos únicas mujeres en el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.