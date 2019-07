Australia pide explicaciones a China por la detención de un escritor de origen chino

El escritor chino-australiano Yang Hengjun Credito: Web

26-07-19.-Australia ha pedido regularmente explicaciones a China sobre la detención del escritor de origen chino nacionalizado australiano Yang Hengjun, mientras un amigo de la familia denunció amenazas contra la esposa del novelista y académico, reseñó Efe.



El escritor de 53 años, exfuncionario del Ministerio de Exteriores de China, fue detenido el pasado enero en la ciudad china de Cantón, cuando realizaba una escala de camino a Australia y desde entonces está bajo una especie de "arresto domiciliario" sin que se haya revelado el lugar y sin que se le formulen cargos.



La ministra australiana de Exteriores, Marise Payne, dijo hoy que Camberra ha abordado el caso de Yang "regularmente" y ha pedido a Pekín que su caso sea tratado "con justicia, transparencia y de forma expedita", así como explicaciones sobre su detención, según el comunicado enviado a Efe.



La esposa de Yang, Yuan Xiaoliang, quien posee la residencia permanente en Australia, fue interrogada por las autoridades chinas el domingo poco antes de una cita para ser entrevistada por la cadena pública australiana ABC, que finalmente no tuvo lugar.



"La Policía dejó muy en claro que la castigará si ella habla con los medios internacionales", comentó a la ABC Feng Chongyi, amigo de la pareja.



Yuan intentó el pasado viernes dejar China, pero las autoridades fronterizas le impidieron montar en el avión rumbo a Australia, informó el canal.



"Lo que temo es que puedan usarla para confesar algo contra su esposo o tenerla como rehén para influir en su marido", comentó a la ABC Feng, quien fue detenido en China temporalmente en 2017 y pide la intervención de Australia.



Robert Stary, abogado de la pareja, por su parte instó al gobierno australiano a pedir la liberación inmediata de Yang dado que no constituye un crimen "ejercer la libertad de expresión o defender los derechos democráticos" como lo ha hecho su cliente.



Las autoridades australianas indicaron que han pedido que Yang tenga acceso a un abogado, pero no confirmaron si pidieron a China que permita el retorno a Australia de la esposa.



China cuenta con un largo historial de detenciones de disidentes, algunas de ellas mientras residían en el extranjero, para acusarles más tarde de diferentes crímenes.