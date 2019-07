Periodista colombiana calificó a Simón Bolívar como "tirano" y sus lectores se le fueron encima

25 julio 2019 - Un reciente tuit de la periodista colombiana Vanessa Vallejo expresó su malestar por el hecho que su país ya no es colonia española y porque haya sido Simón Bolívar quien la liberara del yugo del entonces imperio ibérico.Vallejo, quien es editora jefa de la página web Panam Post, escribió en su cuenta en la red social Twitter: “Hoy celebran la ‘independencia de Colombia’, no veo nada que celebrar. Bolívar era un tirano que solo dejó muerte y pobreza, no de gratis es inspiración del chavismo”.Más adelante expresó: “Qué bien estaría la América hispana si se lo hubiera frenado, que bien estaríamos siendo aún parte de la madre patria”.Este mensaje de la colombiana generó un sin fin de respuestas, la mayoría recriminando su deseo de seguir siendo colonia y recordándole que Bolívar es uno de los héroes más grandes de la historia universal.Vea algunas de las respuestas recibidas: