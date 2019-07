Boris Johnson haciéndose eco de la retórica patriotera de Trump : "Devolveré su grandeza al Reino Unido"

Donald Trumo y Boris Johnson Credito: Web

25-07-19.-Boris Johnson prometió el jueves que el Brexit haría de Gran Bretaña el mejor lugar del mundo, haciéndose eco de la retórica patriótica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su primer discurso en el Parlamento como primer ministro, reseñó la agencia Reuters.



Johnson, a quien el mandatario estadounidense se refirió como “el Trump británico”, ha prometido lograr un nuevo acuerdo de divorcio con la Unión Europea y dinamizar la quinta economía más grande del mundo, después de lo que él considera la penumbra del liderazgo de Theresa May.



Al ingresar a Downing Street el miércoles, Johnson preparó al Reino Unido para un enfrentamiento con la UE. Prometió negociar un nuevo acuerdo de divorcio y amenazó con que si el bloque se negaba, se iría sin un trato el 31 de octubre.



“Nuestra misión es culminar el Brexit el 31 de octubre con el propósito de unir y reenergizar a nuestro gran Reino Unido, para hacer de este país el mejor lugar sobre la Tierra”, dijo Johnson a los parlamentarios.



El nuevo primer ministro dijo que no estaba siendo hiperbólico y que el Reino Unido podría ser la economía más próspera de Europa para 2050, una hazaña que significaría superar claramente a Francia y luego a Alemania.



“Hijos y nietos británicos vivirán vidas más largas, felices, sanas y ricas”, prometió el exalcalde de Londres.



SIN SALVAGUARDA



Johnson dijo el jueves a la UE que la denominada “salvaguarda” irlandesa debe desaparecer de un acuerdo de Brexit si el bloque quiere una salida pactada de Reino Unido.



La salvaguarda, una política que busca impedir el regreso de una frontera “dura” entre la República de Irlanda -miembro de la UE- e Irlanda del Norte -provincia británica-, debe ser abolida, dijo al Parlamento.



“Debe entenderse con claridad que la salvaguarda debe ser abolida para seguir adelante con un acuerdo”, afirmó Johnson en su primer discurso como primer ministro.



La medida está incluida en un protocolo del Acuerdo de Salida firmado con Bruselas en noviembre por la predecesora de Johnson, Theresa May.



La salvaguarda es la parte más contenciosa del acuerdo para los legisladores británicos, que temen que separe a Irlanda del Norte del resto de Reino Unido. El gobierno de Johnson no tiene mayoría en el Parlamento, por lo que gobierna con el apoyo del Partido Unionista Democrático norirlandés (DUP, por sus siglas en inglés), que se opone con fuerza a la medida.



Si Johnson avanza hacia un Brexit sin acuerdo, algunos legisladores británicos han amenazado con frustrar lo que consideran un salto desastroso al caos económico.



El enfrentamiento podría colocar a Reino Unido frente a una potencial crisis constitucional o elecciones, porque legisladores han asegurado que impedirán un Brexit no pactado.