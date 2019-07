Millonario Jeffrey Epstein que enfrenta a cargos de tráfico sexual en EEUU fue encontrado herido en la cárcel con lesiones en el cuello

Jeffrey Epstein aparece en una fotografía tomada para el registro de delincuentes sexuales de la División de Servicios de Justicia Criminal del Estado de Nueva York Credito: Web

25-07-19.-Jeffrey Epstein, el financiero que se enfrenta a cargos de tráfico sexual con decenas de niñas menores, fue encontrado inconsciente en una celda de Manhattan con lesiones en el cuello el miércoles por la noche, informan los medios estadounidenses, citando fuentes no identificadas.



Epstein, de 66 años, ha sido encontrado en su celda en posición fetal y con heridas en el cuello, por guardias en el Centro Correccional Metropolitano, sin que por el momento se conozcan las causas. Algunos medios informan que su rostro parecía azul. El financiero multimillonario fue trasladado al hospital, informa el 'New York Post', pero no está claro a dónde se lo han llevado ni cuál es su estado.



El incidente podría tratarse de un intento de suicidio por ahorcamiento, aunque la levedad de las lesiones también podría indicar que Epstein se las causó para ser transferido a otro lugar, según la cadena NBC.



Tampoco se ha descartado la posibilidad de que se haya tratado de un ataque y los investigadores han interrogado a otro recluso, identificado como el expolicía Nicholas Tartaglione, que negó haber herido al magnate, añadió la emisora de televisión.



Interrogantes



Según Reuters, ni un representante del centro correccional ni el abogado de Epstein han devuelto llamadas o consultas por correo electrónico de la prensa.



A Epstein recientemente se le negó la libertad bajo fianza, una medida que sus abogados planean apelar de acuerdo con un aviso de la corte publicado el martes.



Se esperaba que Epstein le pidiera al Tribunal de Apelaciones que anulara el rechazo del juez a su solicitud de permanecer bajo arresto domiciliario en su mansión de 77 millones de dólares en el Upper East Side de Manhattan.



Libertad denegada

Los cargos, relacionados con presuntas faltas de conducta entre 2002 y 2005, fueron anunciados más de una década después de que Epstein se declarara culpable de cargos de prostitución en Florida.



Epstein se declaró inocente y se esperaba la apelación de la fianza. Su abogado Reid Weingarten no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Un portavoz del abogado estadounidense Geoffrey Berman en Manhattan declinó hacer comentarios.



Al negarle la libertad bajo fianza, el juez de distrito de Estados Unidos Richard Berman en Manhattan dijo que el Gobierno había demostrado con evidencia clara y convincente que Epstein representaría un peligro para la comunidad si lo dejaba en libertad mientras espera el juicio.