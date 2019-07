Absuelto Lula da Silva por el caso de la constructora Odebrecht en Angola

Luiz Inácio Lula da Silva

25 de julio de 2019.- El juez del décimo Tribunal Federal de Brasilia, Vallisney de Souza Oliveira, absolvió al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva en el caso de una supuesta organización criminal y lavado de dinero en negocios de la constructora Odebrecht en Angola al no encontrar pruebas que lo vinculen con este delito.



El juez Vallisney de Oliveira dictaminó que no existen pruebas suficientes que determinen la culpabilidad del expresidente y su sobrino Taiguara Rodrigues dos Santos en el caso, reseña Telesur.



Existe evidencia de que el expresidente "no realizó o siguió el trabajo, y la descripción del delito y sus circunstancias no están suficientemente claras", señaló el juez.



Lula da Silva era acusado, junto con uno de sus sobrinos y otros dos culpados de asociación para delinquir, por presuntamente recibir pagos de Odebrecht a cambio de presiones para favorecer a la compañía con créditos que facilitarían contratos en Angola, refiere Prensa Latina.



Desde el 7 de abril de 2018 Lula se encuentra privado de libertad en la sede de la Policía Federal en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, tras ser condenado a 12 años y un mes de cárcel al ser acusado, sin pruebas, por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, sentencia que el Tribunal Superior de Justicia redujo a ocho años y 10 meses.



La defensa del expresidente y el mismo Lula han denunciado que el proceso en su contra obedece a una persecución política.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 253 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)