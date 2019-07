Rusia: Asesinan brutalmente a una activista LGBT en San Petersburgo

Yelena Grigórieva Credito: Web

24-07-19.-La causa de los derechos del colectivo LGBT en Rusia ha perdido una destacada voz en la ciudad de San Petersburgo. Una conocida activista, Yelena Grigórieva, fue encontrada muerta el pasado domingo. Su cuerpo estaba abandonado en una calle al lado de su casa y cosido a puñaladas.



El motivo de tan truculento ataque está aún por aclarar, aunque se sabe que había recibido amenazas de muerte a causa de su posicionamiento en defensa de los derechos humanos.



Grigórieva, de 41 años, era una participante habitual en las manifestaciones por los derechos de gays, pero también en otros mítines políticos, como los que pedían la libertad para los prisioneros políticos ucranianos o las protestas del año pasado contra la reforma de las pensiones.



Era una activista de los movimientos democrático, anti-guerra y del movimiento LGBT”, aseguró en Facebook el activista opositor Dinar Idrísov. “Recientemente había sido víctima de violencia, y a menudo la amenazaban de muerte. No importa en absoluto que estos ataques, amenazas y ahora el asesinato estén relacionados con sus puntos de vista políticos, con su actitud vital indudablemente activa, su carácter y su comportamiento. Toda persona tiene derecho a la vida”.



Varias veces su activismo le supuso ser detenida por las fuerzas antidisturbios. La última vez fue en mayo, durante una acción del movimiento LGBT del pasado mayo contra la homofobia, la bifobia y la transfobia.24-07-19.-Según los criminólogos que investigan el caso, el asesinato se cometió en las primeras horas de la madrugada entre el sábado y el domingo. El cuerpo se encontró entre 12 y 16 horas después, reseñó el diario español La Vanguardia.



La causa de los derechos del colectivo LGBT en Rusia ha perdido una destacada voz en la ciudad de San Petersburgo. Una conocida activista, Yelena Grigórieva, fue encontrada muerta el pasado domingo. Su cuerpo estaba abandonado en una calle al lado de su casa y cosido a puñaladas. El motivo de tan truculento ataque está aún por aclarar, aunque se sabe que había recibido amenazas de muerte a causa de su posicionamiento en defensa de los derechos humanos.



Grigórieva, de 41 años, era una participante habitual en las manifestaciones por los derechos de gays, pero también en otros mítines políticos, como los que pedían la libertad para los prisioneros políticos ucranianos o las protestas del año pasado contra la reforma de las pensiones.



“Era una activista de los movimientos democrático, anti-guerra y del movimiento LGBT”, aseguró en Facebook el activista opositor Dinar Idrísov. “Recientemente había sido víctima de violencia, y a menudo la amenazaban de muerte. No importa en absoluto que estos ataques, amenazas y ahora el asesinato estén relacionados con sus puntos de vista políticos, con su actitud vital indudablemente activa, su carácter y su comportamiento. Toda persona tiene derecho a la vida”.



Varias veces su activismo le supuso ser detenida por las fuerzas antidisturbios. La última vez fue en mayo, durante una acción del movimiento LGBT del pasado mayo contra la homofobia, la bifobia y la transfobia.



Según los criminólogos que investigan el caso, el asesinato se cometió en las primeras horas de la madrugada entre el sábado y el domingo. El cuerpo se encontró entre 12 y 16 horas después.



Los agentes del Comité de Instrucción detuvieron a una persona con ayuda de perros policías que siguieron su rastro, y lo investigan como un crimen doméstico. Pero según la prensa local de San Petersburgo a Yelena Grigóreva el sábado se la vio en compañía de cinco personas, una amiga y cuatro hombres, por lo que no se podría descartar que la mataran varias personas. Además de las ocho puñaladas que los forenses han localizado en la cara y en la espalda, el cuerpo también presentaba signos de estrangulamiento, señala el portal peterburgués Fontanka.ru.



Varios conocidos han apuntado que Grigórieva había recibido amenazas recientemente y que las había denunciado ante la policía. Según Idrísov, Grigórieva había dado un giro en sus posicionamientos sociales y políticos desde el nacionalismo al campo liberal y apunta que pudo ser su activismo el motivo del crimen.