Boris Johnson se convierte en primer ministro del Reino Unido y asegura que saldrá de la UE el 31 de octubre "cueste lo que cueste""

Boris Johnson y la reina de Inglaterra, Isabel II Credito: Web

24-07-19.-El conservador Boris Johnson, artífice de la campaña del "brexit" o salida británica de la Unión Europea, (UE), es desde este miércoles (24.07.2019) primer ministro del Reino Unido, en sustitución de la dimisionaria Theresa May



Como marca la tradición, Johnson fue investido por la reina Isabel II en una breve audiencia en el palacio de Buckingham, en Londres, adonde previamente se desplazó May para comunicar su partida.



Tras ser investido por la reina, que solo tiene un papel simbólico en una monarquía parlamentaria, Johnson se dirigió a su nueva residencia oficial, el número 10 de Downing Street, para pronunciar un discurso inaugural y empezar a designar su gabinete de ministros.



Antes que Johnson, visitó a la reina Theresa May, que recomendó a la soberana que designara para formar el nuevo Ejecutivo a su colega, que ganó unas elecciones internas del Partido Conservador para dirigir la formación gobernante y, en consecuencia, el país.



"Cueste lo que cueste"



Durante su discurso inaugural a las puertas de su ya residencia oficial en el 10 de Downing Street, Johnson prometió negociar "un nuevo y mejor" acuerdo con la Unión Europea (UE) que garantice la salida de este país del bloque. Asimismo prometió que logrará sacar a Reino Unido de la UE el 31 de octubre, "cueste lo que cueste", y con ello batirá a "los incrédulos, a los pájaros de mal agüero, a los aguafiestas".



Por su parte, el grupo de trabajo de la Eurocámara sobre el "brexit" advirtió al nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, de las "perjudiciales" consecuencias de una retirada de Reino Unido de la UE sin acuerdo. "Declaraciones recientes, sobre todo las realizadas durante la campaña por el liderazgo del Partido Conservador, aumentaron enormemente el riesgo de una salida desordenada del Reino Unido", apunta el grupo en un comunicado.



Para los eurodiputados, que conversaron con el negociador europeo Michel Barnier, "una salida sin acuerdo sería muy perjudicial desde el punto de vista económico, incluso si dicho daño no se infligiera por igual a ambas partes".



(Con información de AFP y EFE)