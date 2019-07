Renuncia inminente de Ricardo Roselló en Puerto Rico

Puerto Rico se moviliza contra Roselló

24 de julio de 2019.- Presionado por la masiva protesta del lunes pasado y prácticamente sin sustento político dentro y fuera de las fronteras de ese Estado libre y asociado a los Estados Unidos, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, habría presentado su dimisión al cargo. Así lo señalan los medios locales que también indicaron que ya fue grabado el mensaje televisivo con el que la máxima autoridad de esa isla hará el anuncio formal en las próximas horas. "La renuncia es inminente", publicaron.



Si bien Roselló es cuestionado por un largo derrotero de escándalos de gestión con los que se los cuestiona desde hace al menos dos años, el movimiento que lo puso en jaque fue dado por él mismo al participar de chats misóginos y homofóbicos contra personalidades de la isla caribeña, entre ellos periodistas, políticos y el cantante Ricky Martin.



Fue así que el mismo cantante de fama internacional fue uno de los principales promotores de una convocatoria que el lunes pasado desbordó las principales calles de la capital San Juan para exigir la renuncia del gobernador. Se trató de la marcha más grande que tuvo esa ciudad en años y la imagen que quedará en la memoria será la de Ricky Martin parado en el techo de un camión y flameando la bandera del movimiento LGTBI, acompañado por Bud Bunny y Residente, ex cantante de Calle 13.



En las últimas horas, autoridades puertorriqueñas emitieron una orden de allanamiento contra Roselló y otros once participantes del chat que se filtró y desató el escándalo. “Confirmamos que hubo una por den de allanamiento para los 12 miembros del chat”, especificó a AFP Kelvin Carrasco, vocero del Departamento de Justicia.



"Diversas fuentes" señalaron al periódico que Rosselló "habría grabado un mensaje de despedida, que será emitido antes del mediodía" de hoy, indicó “El Nuevo Día”, uno de los principales diarios de la isla. Es más, ya se especula con la sucesión. La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, sería quien tome la posta en La Fortaleza, sede del Ejecutivo.



"Por mandato constitucional debería ser el secretario de Estado, Luis Rivera, pero debido a que se vio obligado a renunciar por ser uno de los integrantes del chat que desembocó en la crisis institucional que vive el país desde hace once días, será la secretaria de Justicia su sustituta", indicó el medio.



Por su parte, Noticentro TV anunció la dimisión se habría precipitado por la filtración del informe encargado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, a tres juristas para ver si hay base para iniciar juicio político a Rosselló.



Otro periódico, El Vocero, publicó que la salida del gobernador se "produciría en cualquier momento". Hasta el ex candidato a la gobernación por el opositor Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, publicó en sus redes sociales que "la renuncia es inminente".



Roselló es duramente cuestionado desde 2017, cuando la isla fue sacudida por el huracán María y, debido a la ineficacia de los mecanismos de previsión para esos fenómenos, murieron más de 4 mil personas. Ese hecho y varios escándalos de supuesta corrupción fueron horadando su administración.