Mike Pompeo asegura que Assange será extraditado a EEUU: Podría ser sentenciado a 175 años de prisión

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange Credito: Archivo

22-07-19.-Gran Bretaña extraditará a Estados Unidos al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para juzgarlo por espionaje, dijo el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en declaraciones divulgadas el domingo,m reseñó la agencia Efe.



“Nosotros ya hicimos la solicitud así que él será extraditado a Estados Unidos, donde es procesado por la justicia“, expresó el funcionario en una entrevista con el diario ecuatoriano El Universo.



“No puedo comentar más, pero mi gobierno cree que es importante que este hombre que fue un riesgo para el mundo y puso en peligro a soldados estadounidenses sea sancionado por la justicia“, agregó Pompeo, quien el sábado dialogó con el presidente Lenín Moreno en una visita a Ecuador.



La justicia estadounidense ha presentado 18 cargos contra Assange y solicitó la extradición del activista, quien fue detenido el 11 de abril en la embajada de Ecuador en Londres una vez que Quito le revocó el asilo diplomático del que gozó desde 2012.



La mayoría de las acusaciones se refieren a la obtención y difusión de información clasificada por WikiLeaks, que en 2010 publicó cientos de miles de documentos militares y diplomáticos.



Si es condenado por todos ellos, el australiano podría ser sentenciado a un máximo de 175 años de cárcel.



En una prisión de Londres, Assange cumple una condena de 50 semanas por violar su libertad condicional en 2012, cuando se refugió en la legación ecuatoriana para no ser extraditado a Suecia, que lo reclamaba para enfrentar una investigación por presuntos delitos sexuales que fue archivada.



“Creemos que es imperativo que Julian Assange enfrente a la justicia”, manifestó Pompeo, señalando que “fue una decisión soberana” de Ecuador retirarle el asilo debido a la violación reiterada de las normas que regían su protección.



El ministro británico para las Américas y Europa, Alan Duncan, expresó el lunes en Quito que Assange no será extraditado a un país donde podría enfrentar la pena de muerte.



“Es una condición fundamental del acuerdo al que nosotros llegamos de que no permitiríamos que él sea extraditado a ningún lado en donde él podría enfrentarse a la pena capital. Esa garantía permanece sólidamente en pie”, indicó.