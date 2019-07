Trump: "No creo que las cuatro congresistas sean capaces de amar a nuestro país"

21 de julio de 2019.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha vuelto a arremeter este domingo contra las cuatro congresistas demócratas, al afirmar que Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar y Ayanna Pressley "no son capaces de amar" a EE.UU.



"No creo que las cuatro congresistas sean capaces de amar a nuestro país. Deben disculparse con América (e Israel) por las cosas horribles (odiosas) que han dicho", ha tuiteado el mandatario.



"¡Están destruyendo al Partido Demócrata, pero son personas débiles e inseguras que nunca podrán destruir a nuestra gran nación!", ha subrayado Trump.



Los comentarios de Trump se producen casi una semana después de que el presidente instara al colectivo femenino conocido como 'The Squad' ('El Escuadrón', en inglés) a "regresar" a sus países de origen y "ayudar a reparar esos lugares totalmente destruidos e infestados por el crimen", declaraciones que las citadas políticas han tachado de "xenófobas" y "racistas".



El conflicto entre el presidente y 'The Squad' alcanzó nuevas cotas este miércoles, cuando los seguidores de Trump comenzaron a corear la frase "envíala de vuelta", luego de que el inquilino de la Casa Blanca mencionara a Omar durante su discurso en un mitin en Carolina del Norte.



La representante refugiada de origen somalí y naturalizada estadounidense reaccionó al respecto tildando a Trump de "fascista". Por su parte, el mandatario estadounidense admitió más tarde que "se sintió un poco mal" en aquel momento y "estaba en desacuerdo" con los gritos de sus seguidores.



Sin embargo, este viernes, Trump defendió a sus partidarios diciendo que "son patriotas increíbles". "Esa gente en Carolina del Norte, ese estadio estaba lleno. Era una multitud récord y podría haberlo llenado diez veces, como ustedes saben", declaró el presidente.

"Omar tiene suerte de estar donde está"



Previamente, Trump señaló que la congresista por el estado de Minesota, Ilhan Omar, "tiene suerte de estar donde está".



"No estoy contento cuando una congresista dice 'Voy a ser la pesadilla del presidente'. ¿Va a ser la pesadilla del presidente? Tiene suerte de estar donde está", subrayó este viernes el mandatario, agregando que "las cosas que ha dicho son una desgracia" para el país.