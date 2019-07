Tabaré Vázquez: "Venezuela es un problema para toda la región y lo tienen que resolver los venezolanos"

Tabaré Vásquez

19-0719.-El presidente de Uriguay Tabaré Vázquez aseguró durante una entrevista al periodista Mariano López, que este viernes se emitió en el programa Todo Pasa de Océano FM, que Venezuela se ha convertido en un problema para toda la región.



El mandatario fue consultado acerca de varios temas, desde la situación en Venezuela hasta la incursión del ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos en política.



Previo a que se conociera la declaración final del Mercosur –la entrevista se realizó antes de ello- Vázquez planteó que “Venezuela es un problema para toda la región, es un problema real, y es un problema que tienen que resolver los venezolanos. Nosotros no estamos de acuerdo con muchos de los procedimientos que se llevan adelante por parte del gobierno venezolano, no estamos de acuerdo, no queremos una situación así para nuestro país, la rechazamos», indicó.



A fines de junio Uruguay se retiró de Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por una discusión acerca de la presencia del representante de Juan Guaidó en ese organismo. Tras ese hecho, el secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, lamentó la decisión del gobierno. “No me merece ningún comentario”, dijo Vázquez acerca de la crítica de Almagro. “No pierdo tiempo en estas cosas”, señaló, y agregó: “Nunca estuve muy de acuerdo con las actitudes de Almagro”.