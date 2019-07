“No pueden detenernos a todos”…Más de 1,3 millones de personas se inscribieron para “asaltar” el Área 51, una base de la Fuerza Aérea de EEUU

Credito: Web

17-07-19.-Durante más de un siglo, los científicos han rastreado los confines del universo en busca de signos de vida extraterrestre, un esfuerzo que hasta ahora ha resultado infructuoso. A menos que uno crea que el gobierno de Estados Unidos esconde extraterrestres en una base remota en el estado de Nevada.



El número de personas persuadidas de esta teoría podría estar creciendo como lo muestra una iniciativa en redes sociales.



Más de 1,3 millones de personas se habían inscrito hasta este martes en un evento en Facebook llamado “Storm Area 51, They Can’t Stop All Of Us” (“Area 51: No pueden detenernos a todos”), programado para las primeras horas del 20 de septiembre, y un millón más se habían marcado como “interesados”.



El Área 51 es una base altamente reservada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el desierto de Nevada cuya existencia no fue reconocida públicamente por la CIA hasta 2013, cuando la agencia desclasificó documentos relacionados con el avión espía U-2.



El secreto que la rodea ha convertido a esa instalación en material de teorías de conspiración extraterrestre y la base ha aparecido en productos de la cultura popular, incluido el programa de televisión “Los archivos X” y la película “Día de la Independencia”.



Los creadores del evento de Facebook explicaron: “Nos reuniremos en la atracción turística del Centro Alien del Área 51 y coordinaremos nuestro ingreso. Si corremos como narutos, podremos movernos más rápido que sus balas. Podremos ver extraterrestres”.



“Naruto”, para los no iniciados en el anime japonés, es un personaje popular conocido por inclinarse hacia adelante mientras corre con los brazos extendidos por detrás.



El evento ya generó innumerables memes, muchos centrados en cómo distraer mejor a los guardias para que otros puedan colarse. Otros especulan con que el FBI pueda rastrear a aquellos que planean asistir.



Descargo de responsabilidad



En una publicación subida a la página de Facebook, uno de los “organizadores” del evento tomó la precaución de emitir un descargo de responsabilidad para no correr riesgos.



“P. P. Hola, gobierno de Estados Unidos, esto es una broma, en realidad no tengo la intención de seguir adelante con este plan“, escribió Jackson Barnes.



Aparentemente, la Fuerza Aérea no lo tomó como broma y le dijo al Washington Post: “[Área 51] es un campo de entrenamiento abierto de la Fuerza Aérea y desalentaríamos a cualquiera que intente ingresar al área donde entrenamos a las fuerzas armadas estadounidenses”.



“La Fuerza Aérea siempre está lista para proteger a Estados Unidos y sus bienes”, agregó.