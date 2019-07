Revelan ubicación de las armas nucleares de EEUU en Europa

Misiles de Estados Unidos Credito: Archivo Web

17 de julio de 2019.- El lugar donde se encuentran almacenadas 150 unidades de armas nucleares de Estados Unidos (EEUU) en Europa ha sido publicado por un descuido en abril, en un informe del Comité de la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan).



El martes 16 de julio, el diario belga De Morgan publicó una copia del documento, donde se señala: "Las bombas se almacenan en seis bases estadounidenses y europeas: Kleine Brogel, en Bélgica; Büchel, en Alemania; Aviano y Ghedi-Torre, en Italia; Volkel, en los Países Bajos, e Incirlik, en Turquía".



El autor de ese informe, el senador Joseph Day, aseveró que toda la información del documento fue sacada de fuentes abiertas, reseña Sputnik.



Una fuente de la Otan le indicó al diario The Washington Post que "no es un documento oficial de la Otan" y que la Alianza "no comenta los detalles del potencial nuclear de la Otan".



La semana pasada fue publicado el informe final, que no incluye ningún dato sobre los lugares de almacenamiento de armas.



