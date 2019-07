Stephen King: "Donald Trump da más miedo que cualquiera de mis libros"

Stephen King

16 de julio de 2019.- Stephen King, considerado "unos de los maestros del terror", dijo que la Presidencia de Donald Trump da más miedo que cualquiera de sus novelas.



En una entrevista con NowThisNews, a King le preguntaron si pensaba que la presidencia de Trump daba más miedo que cualquiera de sus novelas. Su respuesta corta a eso fue "sí, lo creo. Creo que es más aterrador".



It, Cementerio de Animales y Castle Rock, son algunos de los títulos de King que han sido reeditados en los últimos años y, aunque se basan en historias terroríficas, para el autor, hay algo que asusta mucho más que sus historias: la presidencia de Donald Trump.



Durante la entrevista, King admitió que en su libro de 1979, La zona muerta, predijo que una figura autoritaria similar al presidente de EEUU podría llegar al poder. Dicha obra fue adaptada al cine por David Cronenberg en 1983.



"Estaba convencido de que era posible que surgiera un político que estuviera fuera de la corriente principal y que estuviera dispuesto a decir cualquier cosa que captara la atención del pueblo estadounidense", explicó. La zona muerta narra la historia de un hombre de negocios convertido en un político hambriento de poder llamado Greg Stillson. King describió al personaje como alguien que diría "cosas locas que nadie creería, o eso creíamos, hasta que llegó Donald Trump", reseña Europapress.



Para el escritor, su preocupación era "que alguien como Greg Stillson pudiera ser elegido y ascender, convertirse en presidente de Estados Unidos y comenzar la Tercera Guerra Mundial", agregó King. "Pero parece que tenemos a Greg Stillson como presidente de los Estados Unidos", bromeó. La obra de King regresará a la gran pantalla en septiembre con It: Capítulo 2. Además, la cadena CBS prepara The Stand, serie basada en la novela de King que ya ha confirmado la presencia del cantante Marilyn Manson.



