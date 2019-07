Trump arremete contra congresistas demócratas: “vuelvan a sus países…rotos e infectados de crimen”

15-07-19.-El presidente estadounidense, Donald Trump, atacó este domingo a un grupo de congresistas demócratas de diferentes razas sugiriéndoles que deberían regresar a sus países en lugar de “decir al país más poderoso de la tierra cómo debe gobernarse”.“Qué interesante es ver a congresistas demócratas ‘progresistas’, que originalmente vinieron de países cuyos gobiernos son una catástrofe, total, la más corrupta e inepta de cualquier parte del mundo (si es que tienen un gobierno que funcione), ahora quieren decirle a la gente de Estados Unidos, la nación más grande y poderosa de la tierra, cómo se debe dirigir nuestro gobierno”, escribió Trump en Twitter.El presidente estadounidense se refería a un grupo de nuevas legisladoras que llegaron a Washington tras las elecciones de noviembre: Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York; Ilhan Omar, de Minnesota; Rashida Tlaib, de Michigan y Ayanna S. Pressley, de Massachusetts.Conocidas por su activismo y sus recientes enfrentamientos con la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, la mayoría de ellas son, además, estadounidenses de nacimiento.Sólo una de este grupo conocido como “el escuadrón” (squad), Omar, que es de Somalia nació fuera de Estados Unidos. Ocasio-Cortez nació en el Bronx y es de origen puertorriqueño; Pressley es afroamericana, nacida en Cincinatti y criada en Chicago, y Tlaib nació en Detroit, hija de inmigrantes palestinos.“¿Por qué no vuelven a sus países y ayudan a arreglar esos lugares, que están totalmente rotos e infectados de crímenes. Entonces que vuelvan aquí y nos digan cómo se hace”, agregó en Twitter el presidente.Los comentarios de Trump, recalcando la superioridad de Estados Unidos frente a otras naciones y señalando como objetivos a mujeres de diferentes razas, han desatado una serie de críticas por su racismo y su contenido supremacista.La propia Pelosi censuró las palabras “xenófobas” del republicano.“Rechazo los comentarios xenófobos de Trump que buscan dividir a nuestro país, en lugar de atacar a congresistas, debería trabajar con nosotros en una política migratoria humana que refleje los valores estadounidenses“, escribió en su cuenta de Twitter y pidió detener las redadas que comenzaron este fin de semana contra miles de familias migrantes indocumentadas.“Cuando Trump dice a cuatro congresistas estadounidenses que se vayan a sus países, reafirma que su plan ‘Hacer América grande de nuevo’ ha sido siempre ‘Hacer América blanca de nuevo”, agregó en otro tuit la líder demócrata.Y continúo: “Nuestra diversidad es nuestra fuerza y nuestra unidad es nuestro poder”.Los comentarios del mandatario tuvieron lugar el mismo día en que comenzaron las redadas coordinadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como parte de su promesa de hacer cumplir rápidamente las órdenes de deportación contra miles de familias migrantes recién llegadas que no son elegibles para permanecer en el país.Las congresistas atacadas respondieron al magnate neoyorkino, de abuelo alemán emigrado a EU: “Señor presidente, el país del que vengo y por el que todas hemos jurado es Estados Unidos. Pero dado que ha destruido nuestra frontera con campamentos inhumanos, todo en beneficio de usted y las fuerzas que se benefician de ellos, tiene toda la razón acerca de que la corrupción se encuentra a sus pies“, escribió Ocasio-Cortez en un tuit.El ataque de Trump llega después de dos días de cobertura de Fox News que se centraron en Omar, una de las dos primeras mujeres musulmanas en el Capitolio junto con Tlaib.En su tiempo en el Congreso, Omar ha criticado a otros demócratas, denunciando presiones para que el gobierno apoye a Israel.La congresista ha hablado sobre su vida como refugiada, que huyó de su país natal y eventualmente se estableció en EU, sólo para estar decepcionada con el país que encontró.“Crecí en una sociedad extremadamente injusta, y lo único que hizo que mi familia se entusiasmara de venir a los Estados Unidos era que se suponía que Estados Unidos era el país que garantizaba justicia a todos”, dijo recientemente Omar, según el diario The New York Times.“Entonces, creo que es necesario que hable sobre esa promesa no cumplida”, agregó.Este nuevo ataque de Trump recuerda a las declaraciones que hizo en su momento para cuestionar la nacionalidad estadounidense de Barack Obama, llegando a pedir que mostrara su certificado de nacimiento.Trump volvió a arremeter este lunes contra congresistas demócratas por su ascendenciaEste lunes, Trump, volvió a atacar a parlamentarias demócratas de ascendencia extranjera, luego de una arremetida el domingo por la que fue calificado de racista."Cuándo pedirán perdón a nuestro país, a la gente de Israel e incluso al despacho del presidente las congresistas de la izquierda radical, por el lenguaje grosero que han usado, y las cosas terribles que han dicho", escribió Trump en Twitter. "Muchas personas están enojadas con ellas y sus acciones horribles y repugnantes", siguió, citó AFP.Aunque siguió sin identificarlas por nombre, en otro tuit por la noche, Trump dijo que ellas "odian a Israel con una verdadera y desenfrenada pasión", en un mensaje que se podría referir a Omar y Tlaib, quienes se han visto envueltas en polémicas relacionadas con el Estado judío.Todas, excepto una de las cuatro mujeres, nacieron en Estados Unidos. Omar huyó de la guerra en Somalia de niña e ingresó al país como refugiada.