Íñigo Errejón, ex-fundador del partido Podemos de España: “Venezuela va camino de ser un Estado fallido”

15-07-19.-El líder de Más Madrid, y ex-fundador del partido Podemos de España, Íñigo Errejón, se retractó de su frase donde aseguraba que los venezolanos hacían tres comidas diarias y reconoció que fue “desafortunada”.

Asimismo, indicó en una entrevista exclusiva con el diario El Mundo que “Venezuela va camino de ser un Estado fallido. Y su situación de deterioro político, social y económico hace que nadie en su sano juicio lo estime modelo de referencia para la tierra que ama”.

Sostuvo que “hubo gente que me escribió realmente apenada diciendo que eso ya no era verdad. No es debate ideológico. Cuando ves una situación de lejos hay que ser prudente“.