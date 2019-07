Trump emite norma para impedir el asilo a los inmigrantes que cruzan desde México

15 de julio de 2019.- El Gobierno del presidente Donald Trump buscará bloquear el proceso de asilo para los inmigrantes que pretenden ingresar a EE.UU. desde México.



De acuerdo con una nueva regla publicada en el Registro Federal este lunes 15 de julio, los solicitantes de asilo que pasen por otro país antes de llegar a territorio estadounidense no serán elegibles para obtener asilo.



La regla, que se espera que entre en vigencia el martes, también se aplica a los niños que han cruzado la frontera solos.



La nueva norma se publicó apenas un día después de que el Gobierno de EE.UU. iniciara su operativo de redadas masivas contra inmigrantes en situación irregular.



Sin embargo, existen algunas excepciones, ya que los inmigrantes podrán seguir solicitando asilo si han sido objeto de tráfico de personas, si el país que atravesó el migrante no firmó uno de los principales tratados internacionales que rigen la gestión de los refugiados (aunque la mayoría de los Estados occidentales los han firmado) o si un solicitante de asilo buscó protección en otro país, pero este les fue negado.



La nueva norma busca cerrar el margen legal que existe entre la evaluación inicial de asilo que la mayoría de los inmigrantes aprueban y la decisión final sobre el asilo que la mayoría de las personas no obtiene.



Intentos previos



Con esto, la Administración Trump pretende reducir los márgenes jurídicos para que los inmigrantes obtengan asilo de acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad.



El Ejecutivo estadounidense ha visto frustrados sus intentos de negar el asilo a todos los inmigrantes indocumentados, luego de que jueces y tribunales en EE.UU. hayan rechazado la validez jurídica de decretos y reglas impulsadas por el mandatario estadounidense.



Los tribunales de inmigración están atrasados ​​en más de 800.000 solicitudes de asilo, lo cual implica que muchas de las peticiones de asilo realizadas por inmigrantes centroamericanos en los últimos meses vayan a ser resueltas dentro de varios años.



Hace una década, en 2009, EE.UU. registró 35.811 solicitudes de asilo, de las cuales, se concedieron 8.384, equivalentes al 23 % de los casos. En 2018 se presentaron 162.060 solicitudes y se concedieron 13.168, equivalentes al 8% de los casos.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 303 veces.