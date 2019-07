Huawei planea gran cantidad de despidos en sus operaciones en EEUU

14 julio 2019 - Huawei Technologies Co Ltd planea despidos en Estados Unidos en momentos en que la empresa china de equipos de telecomunicaciones afronta su inclusión en la lista negra estadounidense, informó el Wall Street Journal citando a personas familiarizadas con el asunto.



Se espera que los despidos repercutan en la subsidiaria de investigación y desarrollo de Huawei, Futurewei Technologies, con sede en Estados Unidos, que da trabajo a unas 850 personas en laboratorios de investigación en todo el país, reportó el Wall Street Journal.



Los despidos podrían ser cientos, dijo una persona al diario. Los empleados chinos de Huawei en Estados Unidos tenían la opción de regresar a casa y permanecer en la compañía, añadió otra persona.



Algunos empleados ya han sido notificados de su despido, mientras que pronto podrían anunciarse más recortes de personal, dijo el periódico.



Huawei se negó a hacer comentarios cuando fue contactado por Reuters.



Después de que el Departamento de Comercio decidiera poner a Huawei en su llamada lista de entidades, los empleados de Futurewei han enfrentado a limitaciones para comunicarse con sus colegas en las oficinas centrales de Huawei ubicadas en China, reportó el WSJ.



La semana pasada, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo que el Gobierno de Estados Unidos otorgaría licencias a las compañías que quieran vender productos a Huawei cuando no haya ninguna amenaza a la seguridad nacional.

