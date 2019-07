Trump abandonó pacto con Irán porque lo firmó Obama, según cables diplomáticos revelados

Trump abandona acuerdo con Irán

14 de julio de 2019.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó el acuerdo nuclear con Irán para borrar el legado de su antecesor, Barack Obama, según nuevas filtraciones de mensajes del ahora exembajador británico publicados hoy aquí.



La nueva revelación aparece en la edición dominical del diario Mail on Sunday, que la semana pasada publicó otros cables diplomáticos en los que el representante del Reino Unido ante el país norteño, Kim Darroch, calificaba al gobierno de Trump de inepto y disfuncional.



Según afirma este domingo el periódico, tras una visita a Washington del entonces canciller británico Boris Johnson el año pasado, Darroch alertó a Londres que la administración norteamericana había cometido un acto de 'vandalismo diplomático' cuando decidió retirarse del pacto nuclear firmado por las potencias occidentales con Teherán en 2015.



En su mensaje, el diplomático considera que detrás de esa decisión hubo motivaciones ideológicas y de personalidad, y señala además que nadie en la Casa Blanca parece capaz de poder articular una estrategia para el 'día después' del rompimiento del acuerdo, y que el departamento de Estado tampoco tenía planes de dar explicaciones a las naciones aliadas.



El diario británico reveló este domingo los nuevos cables diplomáticos de Darroch, a pesar de las advertencias hechas la víspera por la Policía Metropolitana, cuyo subcomisionado, Neil Basu, amenazó con demandar a los medios de prensa que publicaran ese tipo de material confidencial.



Tras las declaraciones de Basu, quien también exhortó al autor de la filtración a entregarse a las autoridades, varios políticos locales, entre ellos los candidatos a sustituir a la primera ministra Theresa May, Boris Johnson y Jeremy Hunt, y el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, coincidieron en defender el derecho de la prensa a publicar las filtraciones.



Trump, por su parte, reaccionó a las opiniones de Darroch sobre su gobierno con una sarta de epítetos contra el diplomático, a quien acusó incluso de 'estúpido' y 'arrogante', y también arremetió contra May, de quien dijo que había negociado 'de forma tonta' la controvertida salida del Reino Unido de la Unión Europea.



La crisis desembocó el miércoles pasado en la renuncia del embajador, a pesar de que el gobierno británico había alabado su franqueza y le expresó todo su apoyo.



Hasta el momento, la investigación iniciada por Scotland Yard para identificar al autor de la filtración no ha arrojado resultados.