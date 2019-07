(VIDEO) Periodista panameña critica severamente a diputada xenófoba que rechaza a los venezolanos. La comparó con Hitler

13-07-19.-La diputada de Panamá Zulay Rodríguez, propuso al parlamento de su país un proyecto de ley migratoria que atenta contra la estabilidad de muchos extranjeros en esa nación, ante esto, la periodista panameña Flor Mizrachi reaccionó en defensa de los migrantes.“Nosotros queremos orden migratorio y estudio de perfiles de quiénes entran a nuestro país (…) nosotros hemos sido extremadamente flexibles, pero también hemos (notado) últimamente una tónica que ha molestado a los panameños: han venido muchos venezolanos, me imagino que en calidad de refugiados -más de 146.000-, y allá no se enfrentan con Maduro, no insultan a Maduro ni pelean sus derechos, pero vienen a aquí a insultarnos, a calumniarnos y a difamarnos“, dijo la parlamentaria durante una entrevista a NTN24.El evidente rechazo hacia los venezolanos, desató la defensa por parte de la comunicadora, quién dejó claro que las declaraciones de Rodríguez no tienen nada que ver con el pensamiento colectivo de todos los panameños.Mizrazhi comparó las actuaciones de la parlamentaria con las de Adolfo Hitler y las calificó como “odio visceral” hacia los extranjeros, similar a que el líder nazi mantenía contra los judíos.