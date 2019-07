Reino Unido: A los 15 años muere en fatal accidente heredera de la familia Goldsmith y Rothschild

Las dos dinastías financieras más poderosas de Europa, las familias Goldsmith y Rothschild, han perdido a su heredera. Iris Annabel Goldsmith, de 15 años, ha fallecido este lunes tras un trágico accidente con un cuatrimoto en la granja familiar del condado de Somerset, en el Reino Unido, donde la joven pasaba sus vacaciones. Los padres, Ben y Kate, han quedado "devastados", según recoge el medio británico Daily Mail.



Los equipos de emergencia, un helicóptero, una ambulancia y un equipo de paramédicos, se trasladaron hasta el lugar de inmediato, pero ya era demasiado tarde y no pudieron hacer nada para salvar la vida de la adolescente. Según apunta la prensa británica, por circunstancias desconocidas el vehículo volcó y la joven quedó atrapada debajo. Junto a ella viajaba otra amiga de la que no ha trascendido más información. La policía de Avon y Somerset ha emitido un comunicado en el que han confirmado que "la muerte de la niña no está siendo tratada como sospechosa" y que la investigación, que se abrirá durante los próximos días, se centrará en esclarecer las causas del siniestro.



Iris Annabel era la hija mayor del magnate de las finanzas Ben Goldsmith y de su exmujer, la heredera de una familia de banqueros, Kate Rothschild, quien tras el divorcio en 2012 comenzó una relación con el rapero estadounidense Jay Electronica. La fortuna que se les calcula, según el Daily Mail, roza los 350 millones de euros. En el momento del accidente su madre se encontraba también en la finca y su padre estaba en un partido de cricket en Surrey. Al conocer la noticia, este se desplazó de inmediato a la finca. "Es un accidente terrible. Iris era una delicia absoluta, todos en la familia la adoraban. Era bella, encantadora, inteligente, la persona más maravillosa que puedas conocer", declaró un amigo cercano a la familia a la prensa británica.



La adolescente estudiaba en el prestigioso internado femenino Wycombe Abbey, que suele registrar cada año los mejores resultados académicos del país. Antes, estudió en Londres, en la escuela The Harrodian, cuyo director, James Hooke, ha compartido unas palabras en homenaje a su exalumna: "Era una estudiante amable y cariñosa que adoraba a su escuela y a sus amigas, y se comportaba de manera impecable. Es una tragedia que nos hayan quitado a una niña tan talentosa y vivaz".



La expareja tiene otros dos hijos en común, Frank, de 13 años, e Issac, de 11, que también se encontraban en la granja paterna preparándose para comenzar sus vacaciones de verano. Se desconoce si los otros dos hijos que el padre de Iris ha tenido con su nueva mujer estaban también presentes en el momento del accidente.

El padre de la víctima del accidente expresó su dolor a través de las redes:

"Querido Dios, ¿puedo por favor tener de vuelta a mi hermosa, brillante y tierna niña? Por favor, Dios", expresó el empresario. "Y si no puedo, por favor, cuídala especialmente. La quiero tanto-tanto y estoy tan orgulloso de ella. Me duele tanto que no puedo describirlo", señaló.